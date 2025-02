C’est le chaos au Bénin dans la soirée de ce mardi 04 février 2025. Arrangeur et musicien plein de talents, Willy Mignon, n’est plus du monde des vivants.

Hommage à Willy Mignon : le message du ministère du tourisme

En début de soirée ce mardi, on apprenait le décès prématuré de Wilfried E. Mignon, plus connu sous le nom de Willy Mignon. L’artiste est décédé à Ouagadougou, où il exerçait son métier. Il était auteur, compositeur, interprète, arrangeur et créateur de la célèbre danse Noudjihou. Figure incontournable de la scène urbaine béninoise des années 2000, Willy a su imposer un style unique, porté par des rythmes chaloupés.

À la tragique nouvelle, le gouvernement Talon a déjà réagi à travers son ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. « Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts adresse ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Ce deuil touche profondément l’ensemble de la communauté artistique, qui perd l’un de ses talents les plus marquants. Comme on le dit souvent, l’œuvre de l’esprit défie le temps . À travers ses créations, Willy Mignon reste à jamais dans nos cœurs et nos mémoires. », a écrit le ministère du tourisme sur sa page Facebook.

Pour l’heure, on ne connait pas les circonstances réelles de cette disparition prématurée.