L’artiste ivoirien Lionell est tombé sous le charme de la chanteuse Roseline Layo et n’a pas caché son admiration pour son nouveau titre en collaboration avec Angélique Kidjo sur le son « On sera là ».

Roseline Layo en featuring avec Angélique Kidjo : Lionell sous le choc

Dans une publication sur sa page Facebook, Lionell a salué la performance de l’artiste ivoirienne et la qualité du morceau en collaboration avec la légende béninoise Angélique Kidjo. « J’ai regardé le clip plus de trois fois ! Roseline en featuring avec Angélique Kidjo… attends… Angélique Kidjo ! Roseline mérite d’être félicitée, bravo, bravo, bravo ! La qualité du clip, la mélodie, réussir à faire chanter Angélique Kidjo sur du Zouglou, la complicité, la simplicité, la mise en valeur de nos langues… wow ! »

Lionell a également souligné l’alchimie entre les deux artistes : « Dans le clip, on a l’impression de voir une mère qui transmet sa force à sa fille. Angélique Kidjo, avec toute son expérience, se met au niveau de Roseline, qui reste humble et authentique. J’aime, franchement, j’aime ! »

"Wow, j'aime !" : Lionell salue la performance de Roseline Layo avec Angélique Kidjo

Lionell a conclu en saluant le travail et la vision derrière cette collaboration inédite : « Angélique Kidjo… Woow, sérieuse, je suis en admiration ce soir. Bravo à Roseline et à tout son staff ! » Ce vibrant hommage témoigne de l’impact de cette collaboration et du succès grandissant de Roseline Layo sur la scène musicale africaine.