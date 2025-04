Divine Ikubor, plus connue sous le nom de Rema, est entré dans l’histoire en devenant l’artiste nigérian le plus écouté sur YouTube au premier trimestre 2025.

Rema explose tous les records sur YouTube : l’Afrobeats à son sommet

Grâce à cette performance remarquable, Rema dépasse des poids lourds du genre comme Burna Boy, Davido et Wizkid. Son hit planétaire Calm Down a largement contribué à cet exploit, franchissant la barre symbolique du milliard de vues et plaçant la musique nigériane au sommet de la scène mondiale. Autre succès notable : son single Baby (Is It A Crime), classé deuxième chanson nigériane la plus streamée sur YouTube en 2025 avec plus de 14 millions de vues.

Le top 5 est complété par Burna Boy, Ayra Starr, Davido et Wizkid. Mais c’est bien Rema qui règne actuellement sur l’Afrobeats.

Révélé en 2019 avec le titre viral Dumebi, Rema a enchaîné les tubes comme Iron Man, Ginger Me, Bounce ou encore Soundgasm. Il a aussi remporté plusieurs distinctions majeures : le Headies Next Rated Award, un MTV Europe Music Award et des nominations aux BET Awards.

Tous les projecteurs sont désormais braqués sur la sortie imminente de son nouveau single Bout U, prévue pour le vendredi 11 avril 2025, déjà teasé et plébiscité sur les réseaux sociaux.