Forbes a dévoilé récemment son classement d’artistes les plus riches en Afrique courant l’année 2024. On tient le top 5 du classement avec les virevoltants nigérians Davido et Wizkid.

Forbes 2024 : Davido et Don Jazzy dominent la musique africaine

Selon le classement, l’Afrique de l’Ouest domine largement le marché, notamment le Nigéria, le Ghana et le Sénégal. Des figures comme Davido, Burna Boy, Wizkid ou Diamond Platnumz (représentant l’Afrique de l’Est) brillent non seulement pour leur musique, mais aussi grâce à des stratégies intelligentes de diversification de revenus. Ils occupent les premières places du classement des artistes les plus riches d’Afrique, publié en octobre 2024 par Forbes Afrique.

Davido, roi incontesté

Avec une fortune estimée à 100 millions de dollars (environ 59,7 milliards de FCFA), Davido règne en maître. Au-delà de ses succès musicaux comme Fall ou If, il investit dans l’immobilier et les technologies. Sa fondation philanthropique et ses partenariats avec des marques telles que Pepsi illustrent sa vision d’entrepreneur.

Don Jazzy, mentor et producteur influent

Deuxième avec 50 millions de dollars (près de 29,9 milliards de FCFA), Don Jazzy a transformé l’industrie musicale nigériane grâce à Mavin Records, qui a révélé des stars comme Tiwa Savage et Rema. Sa capacité à bâtir des carrières et à collaborer à l’international renforce son statut.

Burna Boy, l’“African Giant”

Troisième avec 30 millions de dollars (17,9 milliards de FCFA), Burna Boy incarne la fierté africaine. Ses textes engagés et ses collaborations internationales ont consolidé sa place sur la scène mondiale.

Wizkid, l’icône de l’Afrobeats

À la quatrième place, Wizkid affiche 25 millions de dollars (14,9 milliards de FCFA). Depuis Holla at Your Boy, il enchaîne les succès, notamment avec One Dance et Essence. Ses collaborations et ses tournées internationales témoignent de son influence.

Rema, la nouvelle génération

Enfin, Rema, 24 ans, se classe cinquième avec 15 millions de dollars (8,9 milliards de FCFA). Il incarne l’avenir de l’Afrobeats grâce à ses hits comme Calm Down et ses collaborations avec Selena Gomez.

Cependant, l’absence de femmes parmi les cinq premiers du classement reste notable. Des artistes influentes comme Tiwa Savage, Yemi Alade ou Angélique Kidjo continuent d’exceller, mais peinent encore à atteindre les sommets financiers.