Acteur et cinéaste de Nollywood, Yul Edochie, s’est mêlé à la polémique entourant le chanteur 2Baba et son ex-femme, Annie Idibia.

Dans une série de publications sur ses réseaux sociaux, Yul a critiqué les Nigérians qui ont attaqué 2Baba concernant l’annonce de sa séparation avec Annie Idibia. Visiblement agacé, Yul Edochie a fustigé les internautes, déclarant : « Le tonnerre frappera quiconque insulte 2Baba ! ». Réagissant à cette séparation, Yul Edochie a souligné que les hommes aussi traversent des épreuves douloureuses dans leur mariage, mais qu’ils ne bénéficient pas de la même empathie que les femmes. L’acteur a insisté sur le fait que de nombreuses choses se passent à huis clos, et que personne n’a le droit de juger sans connaître la vérité.

Après avoir exposé son point de vue, Yul Edochie n’a pas manqué de réitérer ses critiques envers ceux qui attaquent 2Baba, attisant encore plus la polémique. Son message a immédiatement suscité une vague de réactions sur la toile, certains internautes l’accusant de vouloir s’immiscer dans l’affaire Idibia.

Une controverse alimentée par des photos de son ex-femme

Certains internautes ont suggéré que la prise de position de Yul Edochie aurait été influencée par les récents clichés de son ex-femme, May Edochie, aperçue quittant le Nigeria en compagnie du comédien AY Comedian pour le Royaume-Uni. Toutefois, OSG a confirmé que ce voyage était strictement professionnel : May Edochie et AY Comedian sont en pleine promotion de leur nouveau film, The Waiter. Pour rappel, 2Baba a officiellement annoncé la fin de son mariage de 13 ans avec Annie Idibia le dimanche 26 janvier 2025, déclenchant une vague de réactions sur Internet.