Ce n’est donc pas une rumeur. Dimanche dernier, le célèbre chanteur nigérian 2Baba (Innocent Idibia) a annoncé sa séparation d’Annie Idibia, son épouse depuis 2012. Une décision partagée via ses réseaux sociaux qui met un terme à une relation de 25 ans et à 13 années de mariage.

2Baba et Annie Idibia : la fin d’un mariage de 13 ans marqué par les épreuves

C’est dans un message émouvant publié sur Instagram que 2Baba a confirmé avoir déposé une demande de divorce. Parents de deux enfants, le couple se trouve à un tournant décisif de leur histoire, marquée à la fois par des moments de bonheur et des turbulences.

Une union marquée par des controverses

2Baba, figure emblématique de la musique africaine, a souvent fait la une des médias pour des accusations d’infidélité. Des rumeurs persistantes l’accusent d’être père de sept enfants hors mariage, bien que ces allégations n’aient jamais été officiellement confirmées. Annie Idibia, connue pour sa loyauté, a toujours défendu son mari, précisant qu’il avait seulement cinq enfants avec deux autres femmes et appelant à ne pas croire aux spéculations médiatiques.

Cependant, malgré ses efforts pour préserver leur union, Annie a dû faire face à de nombreuses épreuves, notamment des infidélités répétées et des humiliations publiques. Selon des proches du couple, comme Roberta Edu, ces tensions auraient progressivement miné leur mariage.

Une rupture après des années de tensions

La décision de se séparer semble être le résultat d’un long processus. Ce couple, autrefois perçu comme un modèle de résilience dans l’industrie du divertissement, tourne aujourd’hui une page importante de son histoire.

Alors que certains fans espèrent encore une réconciliation, 2Baba et Annie Idibia semblent déterminés à entamer un nouveau chapitre de leur vie, chacun de leur côté. Cette séparation met un terme à une relation complexe et emblématique qui a captivé l’attention du public pendant plus de deux décennies.