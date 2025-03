Alors qu’elle reprend la course ce jeudi 27 Mars 2025 pour son défi culinaire Guinness World Records, Zeinab Bancé va avoir à faire avec une autre candidate. Il s’agit de la Togolaise Laurence Assignon. Cette dernière a récemment obtenu l’autorisation officielle du Guinness World Records pour tenter, elle aussi, d’établir un nouveau record.

Cuisiner pour un record : Laurence Assignon va défier Zeinab Bancé avec l’accord du Guinness

Propriétaire d’un restaurant à Lomé, la cheffe togolaise souhaite, à travers ce défi, faire briller la gastronomie togolaise à l’international. Son dossier avait été déposé en juillet 2024, et c’est en janvier 2025 qu’elle a enfin reçu une réponse positive du Guinness World Records. Dans une vidéo, Laurence Assignon explique que son inspiration lui est venue en observant l’exploit de la Nigériane Hilda Baci, détentrice du record.

« Je me suis dit, pourquoi pas ? (…) En juillet 2024, j’ai déposé ma candidature. J’étais censée avoir une réponse en deux semaines, mais rien n’est arrivé. », a confié Laurence Assignon.

L’attente a été longue, et Laurence Assignon pensait être la première femme francophone à se lancer dans ce challenge. Mais en novembre 2024, elle tombe sur une publication de Zeinab Bancé, qui mentionne avoir attendu un an avant d’obtenir son feu vert : « Je me suis dit qu’il y avait de l’espoir. Finalement, après six mois d’attente, en janvier 2025, j’ai reçu un e-mail du Guinness World Records acceptant ma demande. »

Avec cette nouvelle concurrente, le record de cuisine non-stop devient encore plus passionnant. Qui réussira à inscrire son nom dans l’histoire ?