Zeinab Bance, cheffe de cuisine ivoirienne de renom, a été élevée au rang de chevalière de l’ordre national le vendredi 31 janvier 2025. Cette distinction prestigieuse salue son exploit culinaire hors du commun et son engagement envers la communauté. Son marathon de cuisine, d’une durée de 131 heures et 30 minutes, a mis en lumière son talent et sa détermination.

Un exploit culinaire et solidaire

Pendant plus de cinq jours, Zeinab Bance a préparé des centaines de plats ivoiriens et africains. Ces repas ont été distribués aux populations défavorisées, apportant réconfort et soutien dans les centres sociaux, les hôpitaux et auprès des nombreux supporters venus l’encourager. Son initiative a ainsi allié performance culinaire et solidarité, faisant de son marathon un véritable acte de générosité.

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a exprimé sa fierté face à cette distinction. « En tant que tutelle technique et institutionnelle en charge de la gastronomie, mon émotion et ma fierté étaient à leur paroxysme lors de l’élévation au grade de chevalier de l’ordre national de notre sœur Zeinab Bancé », a-t-il déclaré. Il a également souligné que cet exploit mettait en valeur la Côte d’Ivoire sur la scène internationale et que Zeinab Bance était désormais une ambassadrice de premier plan pour la promotion des mets ivoiriens authentiques.

Un record Guinness en vue

Bien que son marathon n’ait pas encore été homologué comme un record Guinness, il s’en approche. Cette performance exceptionnelle témoigne de la passion et du professionnalisme de Zeinab Bance. Elle a su repousser ses limites et faire preuve d’une endurance remarquable. Son courage et sa détermination sont une source d’inspiration pour de nombreux jeunes chefs et entrepreneurs ivoiriens.

Zeinab Bance, une source d’inspiration

Au-delà de son exploit culinaire, Zeinab Bance est une femme engagée qui œuvre pour promouvoir la gastronomie ivoirienne et africaine. Elle est un modèle pour les jeunes générations et une source de fierté pour son pays. Sa distinction en tant que chevalière de l’ordre national est une reconnaissance méritée pour son talent, son engagement et sa contribution au rayonnement de la Côte d’Ivoire.