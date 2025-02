Après Zeynab Bancé, une autre Ivoirienne vise un record Guinness. La portraitiste et paper-artiste Mylène Françoise Amon représentera la Côte d’Ivoire du 5 au 10 février 2025 en tentant d’établir un record dans une discipline artistique du Guinness World Records. L’objectif est de réaliser le plus long marathon de portraits au monde pour inscrire son nom dans l’histoire.

Mylène Amon, la paper-artiste qui veut entrer dans l’histoire des records Guinness

Dans le but de relever ce challenge, Mylène Françoise Amon s’est fixée pour objectif de créer, en 120 heures (soit 5 jours), 150 portraits. Mais pas n’importe quels portraits : il s’agit d’œuvres en illusion optique sur papier. Sa technique repose sur la découpe minutieuse de papier, combinée à l’utilisation de larmes, de contreplaqués et de peinture. « Je découpe du papier afin d’obtenir un portrait en illusion d’optique », explique-t-elle. Dans un entretien accordé à Brut, elle a dévoilé plusieurs de ses œuvres en noir et blanc, notamment des portraits du sélectionneur de l’équipe masculine de football de la Côte d’Ivoire, Faé Emerse, de l’actrice Marie-Paul Adjé et de la directrice de Nanawax, Maureen Ayité. Tous ont été réalisés grâce à une découpe précise de papiers blancs, donnant un effet visuel bluffant.

« Quand je travaille, on a l’impression que c’est de la magie, mais c’est un processus bien réel, qu’il faut maîtriser à la perfection. (…) Tout repose sur la découpe, un peu comme un peintre qui utilise un pinceau ou un crayon pour dessiner un visage », a-t-elle confié. Le marathon artistique se tiendra sur l’esplanade du stade Alassane Ouattara d’Ebimpé à partir du mercredi 5 février 2025. Pour s’y préparer, Mylène Amon peaufine sa technique : « La phase de découpe me prend en moyenne six heures. Vu le temps nécessaire, le Guinness World Records m’autorise à réaliser des croquis préparatoires, c’est-à-dire les découpes de base qui me serviront à finaliser mes portraits. »

À ce jour, aucun record Guinness n’a encore été établi pour les ‘‘portraits en illusion optique sur papier’’. En revanche, dans le domaine connexe de la peinture, l’étudiant nigérian Chancellor Ahaghotu détient depuis janvier 2024 le record du plus long marathon de peinture, avec 100 heures consécutives (soit 4 jours) et 106 tableaux représentant des célébrités, des aliments, des plantes et des animaux.