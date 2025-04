Le Fonds monétaire international (FMI) vient d’apporter un soutien financier crucial au Mali, un pays confronté à des défis économiques et humanitaires majeurs. Ce financement d’urgence de 129 millions de dollars vise à aider le pays à surmonter les conséquences dévastatrices des récentes inondations et à s’attaquer à des problèmes structurels profonds. L’approbation de cette aide s’accompagne d’un programme de réformes ambitieux que les autorités maliennes se sont engagées à mettre en œuvre.

Un financement vital pour la stabilité du Mali

Le FMI a approuvé un décaissement de 129 millions de dollars en faveur du Mali, une réponse directe aux besoins urgents de financement de sa balance des paiements. Cette décision fait suite aux inondations récentes qui ont causé des dommages considérables aux infrastructures essentielles et ont détruit les moyens de subsistance de nombreuses populations.

Selon Kenji Okamura, directeur général adjoint du FMI, « le financement d’urgence au titre de la facilité de crédit rapide (FCR) aidera à répondre aux besoins urgents de financement de la balance des paiements engendrés par les inondations ». Ce choc exogène a aggravé une situation déjà précaire, marquée par une insécurité alimentaire élevée et des déplacements internes importants liés aux conflits armés.

Le financement accordé par le FMI s’inscrit dans le cadre de la Facilité de crédit rapide (FCR), un mécanisme conçu pour fournir une assistance financière rapide aux pays confrontés à des besoins urgents de balance des paiements. Un programme de référence d’une durée de onze mois accompagne cette aide financière, soulignant l’engagement des autorités maliennes à entreprendre des réformes significatives.

Ce programme met l’accent sur le renforcement de la gouvernance budgétaire, une gestion plus efficace des finances publiques, ainsi que la promotion de la transparence et de la responsabilité dans l’utilisation des fonds alloués. Le gouvernement malien s’est également engagé à consolider la protection sociale et à intensifier la lutte contre l’insécurité alimentaire, des mesures essentielles pour soutenir les populations les plus vulnérables face à ces défis multiples.

L’économie malienne traverse une période difficile, fragilisée par la répétition des chocs climatiques qui affectent l’agriculture et exacerbent l’insécurité alimentaire. Le pays est également confronté à une crise sécuritaire et humanitaire persistante, avec des conséquences directes sur les populations et les activités économiques.

De plus, de fortes restrictions financières compliquent davantage la situation économique globale du Mali. Face à ce contexte complexe, le FMI a insisté sur l’importance cruciale de poursuivre des réformes structurelles profondes. Ces réformes visent à garantir une utilisation efficiente des ressources publiques, à rétablir la confiance des partenaires au développement et à créer un environnement plus propice aux affaires et à l’investissement.

Lire aussi : Grève de 72 heures au Mali : banques, assurances et pétroliers à l’arrêt



Réformes essentielles et perspectives

Bien que le FMI reconnaisse que le risque de surendettement du Mali demeure modéré, il note une dégradation des indicateurs depuis la dernière analyse de viabilité de la dette réalisée en 2023. Cette observation souligne la nécessité d’une gestion financière prudente et d’une mise en œuvre rigoureuse des réformes envisagées.

Le programme soutenu par la FCR représente une opportunité pour le Mali de renforcer sa résilience économique et d’améliorer les conditions de vie de sa population, en s’attaquant aux causes profondes de sa fragilité. L’efficacité de ce programme dépendra de la détermination des autorités maliennes à traduire leurs engagements en actions concrètes et à maintenir le cap des réformes malgré les défis persistants.