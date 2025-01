Nous accueillons cette nouvelle année 2025, donc c’est le bon moment pour faire une pause et réfléchir à l’avenir de notre continent. D’entrée de jeu, bonne année 2025 à tous ! Les équipes d’Afrique-sur7.fr, basées en Côte d’Ivoire, au Bénin, en Guinée, en France et dans l’AES (Mali, Burkina Faso et Niger), vous adressent leurs meilleurs vœux. Nous espérons que cette année pivotale marquera un renouveau pour l’Afrique.

2025, année électorale, Rdv de la maturité de l’africain

L’année 2025 sera déterminante pour plusieurs pays africains, dont la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Togo, qui se préparent à des élections présidentielles. Ces échéances politiques sont des moments clés où les ambitions s’affichent et les décisions déterminantes sont prises. Mais avant de plonger dans ces compétitions électorales, des questions inévitables se posent : pourquoi nos leaders briguent-ils ou veulent-ils le pouvoir ? Est-ce pour répondre aux aspirations de leurs peuples ou pour préserver leurs privilèges ?

Cette introspection est indispensable. Les populations africaines, de plus en plus conscientes de leur potentiel, attendent des dirigeants qu’ils mettent leur énergie au service du bien commun. Le Bénin, la Côte d’Ivoire, et d’autres nations du continent doivent éviter de retomber dans des cycles de crise. L’Afrique a assez souffert des erreurs du passé.

Les nouveaux citoyens africains incarnent un espoir renouvelé. Ils croient assez fortement en leurs capacités, savent qu’ils peuvent rivaliser avec le monde entier, et veulent démontrer que l’Afrique peut se hisser à la hauteur de son immense potentiel. Ce dynamisme est une opportunité unique pour transformer notre avenir. Mais il repose sur un élément clé : le pouvoir des choix citoyens.

Les élections de 2025 en Côte d’Ivoire, au Bénin, au Cameroun et ailleurs ne doivent pas être des occasions de division. Trop souvent, les politiciens utilisent des discours enflammés pour dresser les citoyens les uns contre les autres. Pourtant, ces divisions ne servent que leurs intérêts personnels. Les citoyens doivent comprendre que leur rôle est de choisir avec discernement, en tenant compte de la crédibilité des programmes des candidats, et non des appels à la haine ou à la violence sous forme de manipulation.

Les discours de réconciliation portés par certains politiciens en Côte d’Ivoire, au Bénin et dans d’autres pays sont souvent déconnectés de la réalité des citoyens. Ces appels concernent plus souvent les intérêts entre politiciens que ceux des peuples qu’ils gouvernent. Il est vital que les citoyens ne se laissent pas manipuler par ces stratégies, mais qu’ils restent unis, conscients de leur valeur et de leur rôle dans la construction de leurs pays.

Votre vrai clan, c’est votre famille, votre voisinage, vos amis, les personnes avec qui vous interagissez quotidiennement. Le politicien qui vous fait croire que vous êtes du même camp que lui, contre tous ces gens de votre quotidien, vous manipule, et cela est très facilement vérifiable. Parce qu’il serait de votre ethnie, il vous amène à penser que vous êtes liés par le même destin. L’expérience a pourtant montré plus d’une fois que cela n’est pas vrai du tout.

Lorsque le politicien est au pouvoir, sa vie change, celles des personnes qu’il aime vraiment aussi. La vôtre reste semblable à celle de vos voisins, familles et amis, avec qui vous vous battez parfois pour que le politicien accède au pouvoir. La maturité exige de ne plus laisser personne jouer avec vos émotions juste en utilisant de belles paroles. Vous avez le droit de préférer un politicien à un autre et même de le voter. Mais jamais, vous n’avez le droit de vous retourner contre les personnes qui vous sont proches à cause d’un individu éloigné de votre vie.

En 2025, les Africains doivent montrer leur maturité. Inspirons-nous des démocraties occidentales, où les citoyens ne servent plus d’outils dans les luttes de pouvoir. En restant fermes et responsables, nous pouvons prouver que nous méritons une place de choix sur la scène mondiale. Nos choix doivent être opérés sur des critères liés à notre aspiration à nous développer en tant que personnes, et non sur des critères xénophobes.

Les analystes de l’actualité qui vous parlent à la télé, à la radio ou sur internet doivent être écoutés avec discernement. Analysez leurs discours, scrutez leur comportement. Certains s’expriment très souvent au gré de leurs intérêts, parce qu’ils vivent à la bourse des politiciens. Les journalistes qui exercent un métier ingrat en Afrique ne sont pas en reste sur l’échelle des corrompus dont il faut se méfier. Beaucoup troquent leur plume contre des per diems, des avantages mineurs, en échange desquels ils manipulent les faits. Ne vous fiez à personne de façon aveugle ; faites appel à votre esprit critique.

Les systèmes judiciaires doivent jouer leur rôle en 2025. Quels que soient les avantages qui pourraient corrompre le professionnalisme de certains, au soir de notre vie, nous partons sans les bénéfices accumulés. Nos hommes de droit doivent donc se montrer impartiaux et justes, en refusant de devenir des instruments au service de quelques-uns. Une justice équitable est le fondement d’une société stable et prospère, qui donne aux citoyens l’envie de se battre pour mériter, sans crainte, les fruits des efforts qu’ils auront fournis.

Cette année 2025 ne doit pas être appréhendée avec crainte, mais avec espoir. En Côte d’Ivoire, au Bénin, et dans toute l’Afrique, les citoyens doivent rester vigilants et déterminés. Nos ambitions pour l’avenir ne seront atteintes que si nous restons unis et concentrés sur ce qui compte vraiment : le progrès, l’unité et le respect des valeurs démocratiques.

Nous avons la responsabilité de ne pas reproduire les erreurs du passé. 2025 est une année charnière, une occasion unique de démontrer que l’Afrique peut se réinventer.

Bonne année 2025, et que l’espoir continue de guider nos pas !

Gary SOGNON

DG : afrique-sur7.fr.