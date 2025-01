Le diamant devient, « le Roi » des taxes minières en Centrafrique. Il vient de prouver, qu’il reste de loin, l’un des secteurs productifs, et « porteurs de la croissance » en Centrafrique. Lors de son discours à la nation, Faustin-Archange Touadéra indique, que les taxes perçues sur le diamant, « sont passés de 89.966.693 FCFA en 2016 à 355.560.368 FCFA en 2023 » en Centrafrique.

Le bond exceptionnel est obtenu, « en dépit de l’embargo qui pesait sur cette activité économique » dans le pays. Il indique en outre, que « la production du diamant est passée de 12.641,05 carats en 2016 à 107.857, 2 carats en 2023 » en Centrafrique.

A côté du diamant Centrafricain, l’or a aussi enregistré de belles performances. Par exemple, sa production a progressé « de 32.934,78 grammes en 2026 à 1.743.945,17 grammes en 2023 » en Centrafrique. En revanche, les taxes perçues sur la production de l’or sont passées « de 29.852.987 FCFA en 2016 à 945.044.280 FCFA en 2023 », a indiqué Faustin-Archange Touadéra.

S’agissant de la recherche pétrolière, « le nouveau découpage des blocs pétroliers a permis de passer de 5 à 13 blocs en 2023 » en Centrafrique. Ainsi, la délivrance des titres pétroliers a permis à l’Etat de percevoir des taxes superficiaires de 159.816.000 FCFA par an, soit 1.127.528.000 FCFA de 2016 à 2023 » dans le pays.

Les performances sont obtenues, « grâce à la création des Unités de Recherches Géologiques et Minières » en Centrafrique. Ces Unités ont permis, « de mettre en évidence 49 nouveaux indices miniers » dans le pays. Un chiffre qui porte désormais, « le nombre des indices miniers du pays à 519 contre 470 antérieurement ».

Le gouvernement Centrafricain estime, que « la situation pourra connaitre une embellie à la faveur de la promulgation du nouveau Code minier » en Centrafrique. A côté, il y a, « la révision des mercuriales de diamant et d’or, la levée totale de l’embargo sur le diamant » et « l’intensification de la lutte contre la fraude et la contrebande ». Une lutte qui s’est intensifiée aujourd’hui grâce, « à la création de 9 unités opérationnelles supplémentaires dans les zones de production et d’une Task Force Nationale de lutte contre la fraude et la contrebande » en Centrafrique.

Il faut savoir, que tous ces chiffres ont été communiqués le 28 décembre 2024, par Faustin-Archange Touadéra devant l’Assemblée Nationale à Bangui. Le Président Centrafricain avait décliné ce jour, son bilan depuis son arrivée en 2016 jusqu’à ce jour, à la Magistrature suprême de l’Etat.