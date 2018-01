Afrique du Sud : un accident de train fait 18 morts et 254 blessés

Un accident de train a causé la mort de 18 personnes et fait 254 blessés jeudi 04 décembre au centre de l’Afrique du Sud. Le drame a été provoqué par une collision entre un train et un camion poids lourds à Kroonstad.

Un accident de train cause la mort de 18 personnes et 254 blessés

Un accident de train qui a eu lieu jeudi aux environs de 09 heures a occasionné la mort de 18 personnes et fait 254 blessés au centre de l’Afrique du Sud près de la ville de Kroonstad à quelques 200 kilomètres au Sud-ouest de Johannesburg. Le drame est survenu après la collision d’un train et un camion poids lourd. L’accident a fait dérailler le train et il s’en est suivi un incendie qui a provoqué la mort des 18 personnes et plus de 250 blessés.

Le train qui effectuait le trajet entre Port Elisabeth et Johannesburg transportait 429 passagers en majorité des personnes qui rentraient des grandes vacances. Selon Joe Maswanganyi, ministre sud-africain en charge des Transports qui s’est rendu sur les lieux du drame, l’accident a été provoqué par le camion poids lourds qui essayait de traverser la voie ferrée ce qui lui a été fatale.

Il faut rappeler que le dernier accident de train en date dans le pays de Jacob Zuma a eu lieu en 2015 où un minibus était tombé sur une voie ferrée et avait percuté un train. Le bilan était de 15 morts.