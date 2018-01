Côte d’ivoire : Fin de tension entre Guillaume Soro et Ouattara ?

Après une longue période de froid, Guillaume Soro, le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a participé ce vendredi à la première réunion de la haute direction du Rassemblement des républicains (RDR). Sa présence à cette réunion sonne comme le signe d'un retour à l’unité dans le parti du Président Alassane Ouattara.

Guillaume Soro renoue le contact avec le parti de Ouattara

Alassane Ouattara et Guillaume Soro seraient-ils définitivement réconciliés ? Tout porte à le croire après l’implication de plusieurs personnalités pour les rapprocher ces derniers mois. Les appels téléphoniques échangés entre les deux hommes et la récente participation du Président de l’Assemblée nationale (PAN) à la première réunion du directoire du Rassemblement des républicains (RDR) confirment la normalisation de leur relation.

En effet, Soro Guillaume s’est déplacé officiellement pour prendre part à cette réunion qui s’est déroulée le week-end dernier à la rue Lepic, dans la commune de Cocody (Abidjan). À cette cérémonie étaient présents, Henriette Dagri Diabaté (Présidente du RDR), Amadou Gon Coulibaly (Chef du Gouvernement), Hamed Bakayoko (ministre de la Défense) la secrétaire générale Kandia Camara et d’autres personnalités qui constituent le comité de direction du parti.

L'entretien qui avait pour objectif de préparer l’occupation du terrain, en vue des prochaines élections locales, s’est déroulé dans un environnement bon enfant et augure la fin des discordes au sein du RDR. « C’est vrai qu’il y a eu beaucoup de bruit, mais avec ce tableau, cela démontre que le RDR est une famille unie autour du président d’honneur, Alassane Ouattara » a indiqué Mme Kandia Camara.

Rappelons que la non participation de Soro Guillaume au 3e Congrès du RDR qui a eu lieu en septembre 2017 et l'affaire Kamaraté Souleymane dit Soul to Soul avaient envenimé les relations entre Ouattara et Soro. Les deux personnalités ivoiriennes auraient donc trouvé un terrain d'entente afin d'éviter les escalades verbales entre leurs partisans tels qu'il était donné d'observer ces mois passés.

Cependant, certains observateurs se demandent si cette réconciliation durera jusqu'aux prochaines Présidentielles de 2020.