Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara invite tous les exilés à rentrer

Le président ivoirien Alassane Ouattara a une fois encore réitéré son appel quant au retour en Côte d’Ivoire de tous les exilés. C’était hier 04 janvier face au Forum national des confessions religieuses et du Conseil supérieur des imams (COSIM).

Alassane Ouattara favorable au retour des exilés

Alassane Ouattara, le chef d’Etat ivoirien souhaite voir rentrer en Côte d’Ivoire tous les fils et filles qui sont en exile depuis la crise postélectorale de 2010. Il l’a exprimé hier jeudi 04 janvier face aux chefs et rois traditionnels, aux confessions religieuses réunis au sein du forum national des confessions religieuses et du Conseil supérieur des imams. « Nous poursuivrons nos efforts pour que tous les fils et filles puissent être au pays. », a dit le président Ouattara, pour qui leur place est en Côte d’Ivoire pour participer au développement du pays et au processus de réconciliation nationale.

Concernant les prisonniers de la crise postélectorale ou les personnes incarcérées pour des raisons judiciaires, Alassane Ouattara a fait savoir que les procès étaient en cours, tout en exhortant la justice à accélerer les procédures judiciaires dans la mesure du possible.

Le samedi 30 décembre, la ministre de la Femme, Mariatou Koné annonçait que 93% des 45.000 exilés de la crise postélectorale avaient regagné la Côte d’Ivoire.