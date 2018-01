Cameroun : Des sites miniers causent la mort de 43 personnes

L’Ong camerounaise Forêt et développement rural (FODER) a révélé mercredi 10 janvier que 43 personnes avaient trouvé la mort dans des sites miniers ouverts et non réhabilités par des sociétés minières chinoises en 2017 au Cameroun.

Des sites miniers ont causé la mort de 43 personnes au Cameroun

« Le compteur du nombre de personnes décédées dans les trous miniers monte à 43 en l’espace de 10 mois en 2017 ». Tel est le triste constat qu’a fait l’Ong camerounaise FODER. Selon elle, ces morts ont été enregistrées dans l’Est du Cameroun. Elle fait également savoir que ces personnes sont mortes dans des trous ouverts et non réhabilités par des exploitants de sites miniers chinois, précisément la société minière chinoise Lu et Lang.

L’Ong a par ailleurs révélé que fin décembre, neuf chercheurs d’or surpris par un éboulement de terre, avait péri dans un trou ouvert de prés de 200 mètres de profondeur.

Christelle Kouetcha, porte-parole de FODER qui se bat pour la réhabilitation des trous laissés par les exploitants de sites miniers, a indiqué que toutes leurs actions visant à réhabiliter ces sites sont vouées à l’échec. « Nous avons lancé une campagne de sensibilisation auprès des communautés il y a deux ans pour alerter les autorités locales, les administrations et le ministère en charge des mines sur la nécessité de restaurer des sites miniers creusés et abandonnés par les exploitants. Rien n’a été fait pour l’instant», a-t-elle déploré.

Rappelons que le pays du président Paul Biya comptait en 2015, 250 chantiers miniers ouverts et non réhabilités par 65 entreprises selon FODER.