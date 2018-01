RDC : Joseph Kabila veut faire fermer le consulat de l’UE

Le gouvernement de Joseph Kabila a émis mercredi 24 janvier, dans une note sa volonté de faire fermer le consulat de l’Union Européenne (Maison Schengen) administré par la Belgique pour le compte de 17 pays européen en République démocratique du Congo.

Joseph Kabila prend des mesures contre « l’ingérence de la Belgique en RDC

Rien ne va plus entre la République démocratique du Congo et son ex puissance coloniale la Belgique. Dans une note adressée mercredi à l’ambassade belge, le pays de Joseph Kabila a indiqué vouloir fermer « la Maison Schengen) et l’Agence de développent belge.

De son côté, les autorités belges ont souligné ne pas avoir reçu une note venant des autorités congolaises.

Il faut noter que la « Maison Schengen » est opérationnelle depuis 2010. Elle est chargée de réceptionner des demandes de visas en RDC pour l’Europe.

Ces mesures de fermeture font suite à ce que le gouvernement congolais a appelé « l’ingérence » de la Belgique dans les affaires nationales de la RDC.

En effet, le 10 janvier, la Belgique avait fait savoir qu’elle ferait une révision fondamentale de ses relations avec Kinshasa jusqu’à la tenue d’élections crédibles.

Par ailleurs, après la répression de la marche du 31 décembre 2017 qui avait fait six morts à Kinshasa, Didier Reynders, le ministre belge des Affaires étrangères s’était insurgé contre la répression des rassemblements pacifiques en RDC.

Il faut rappeler que Le 31 décembre, l’opposition et l’Église catholique avaient organisé une marche à Kinshasa pour demander le départ du président Kabila. Cette marche avait été réprimée violemment par les autorités congolaises. Six personnes avaient perdu la vie à cette occasion.

Une messe en hommage à ces victimes a été célébrée le 12 janvier à la cathédrale Notre Dame de Kinshasa, messe à laquelle étaient présents des acteurs politiques congolais notamment Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe et également la présence de plusieurs ambassadeurs occidentaux.

Le gouvernement congolais avait également averti les catholiques contre toute autre tentative de marche pour exiger le départ du président Joseph Kabila.