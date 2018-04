Mali : Après l'attaque de Bandiabaga, un gendarme assassiné à Sévaré

Une découverte macabre a été faite, ce jeudi, chez un gendarme dans la localité de Sévaré. L'infortuné a été retrouvé égorgé à son domicile, au grand étonnement de ses voisins qui n'avaient pourtant rien soupçonné.

La mort d'un gendarme plonge Mopti dans le désarroi

La psychose se fait de plus en plus grandissante dans la région de Mopti (centre). Et pour cause, des faits tragiques y ont cours ces derniers temps. Ce mercredi 28 mars aux environs de 21h, une horde d'assaillants lourdement armés avait attaqué l'Hôtel la Falaise à Bandiagara.

Les militaires maliens sont alors intervenus pour mettre en déroute ces terroristes qui ont réussi à s'évanouir dans la nature. Le bilan de cette attaque fait état deux morts, un jihadiste et un élément de la garde nationale, ainsi que trois blessés.

Les populations ne se sont pas encore remis de leurs émotions qu'une autre attaque est signalée dans la région. L'adjudant-chef de gendarmerie du nom d'Alhousseini AG Amoya a été retrouvé assassiné à son domicile à Sévaré.

Ce crime crapuleux a été commis dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais le fait curieux, c'est que le voisinage du défunt n'a été alerté par aucun bruit suspect en cette nuit. A en croire des témoins, les assaillants sont repartis incognito avec la moto de leur victime. L'attaque n'a également pas été revendiiquée. Les autorités sécuritaires sont donc à pied d'œuvre pour mettre le grappin sur les auteurs de cette forfaiture.

Notons que ces attaques interviennent après la visite du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga au Nord-Mali. Cette visite du chef du gouvernement malien s'est passée sans heurts, contrairement à celle de son prédécesseur Moussa Mara à Kidal en 2014.

Cependant, les autorités maliennes gagneraient à renforcer la sécurité dans ces régions tombées sous la coupe des jihadistes en 2012, d'autant plus que l'élection présidentielle se profile à l'horizon.