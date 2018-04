Mali: L'ex-ministre Mountaga Tall appelle à une election transparente (ITW)

L’ancien ministre de la Communication du président Ibrahim Boubacar Keita, Mountaga Tall a appelé à une election présidentielle "régulière et transparente", évoquant "des difficultés", dans une interview à ALERTE INFO.

Mountaga Tall demande une election presidentielle transparente

L’ex-ministre de la Justice Mamadou Ismaël Konaté, a soutenu que "le contexte sécuritaire, social et politique ne permet pas le bon déroulement de l'élection" présidentiel. Partagez-vous son avis ?

Je pense qu’il faut absolument tout faire pour que cette election se tienne et qu’elles soient régulières et transparentes. Mais il ne faudrait pas se voiler la face. Il faut reconnaître qu’il y a des difficultés, des pesanteurs et travailler à les dévier. Au cas où nous n’arriverons pas faire les élections, que serions nous ? Ne pas se poser cette question, c’est faire preuve de prévoyance.

Après votre démission au camp présidentiel, votre candidature à la présidentielle à été évoquée par des médias, confirmez-vous cette information ?

Nous nous sommes retrouvés dans la Convention de la majorité présidentielle (CMP), dans le cadre du mandat en cours. Nous n’avons jamais pris un engagement pour un nouveau mandat. Ce débat n’a jamais été ouvert. Et puisque nous ne sommes pas satisfaits de ce qui se passe aujourd’hui, il est évident qu’on ne soit pas dans une logique pour un second mandat. On ne peut pas porter tant de critiques, être autant insatisfaits, et ne pas porter une candidature, oui nous y serons.

À quatre mois de l'election présidentielle, quel appel pouvez-vous lancez à la jeunesse malienne ?

La jeunesse est souvent critiquée et certaines de ces critiques sont fondées. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes. Avons-nous rempli notre devoir et mission de génération pour former cette jeunesse pour lui apprendre ce qu’elle devrait savoir pour lui indiquer la voie à suivre. Je ne suis pas certain. Je l’invite à se prendre en charge. Que la jeunesse comprenne que le Mali a besoin de tous ses enfants et qu’elle a devoir de génération à mener et un combat à porter. J’en ai formé beaucoup et je continuerai dans cette voie.