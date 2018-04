Côte d'Ivoire : Soro obtient la libération de Soul to Soul ce mardi

Soul to Soul est en passe d'être libéré, ce mardi, après six mois passés à la Maca. Cette libération du chef du protocole du PAN est le fruit de diverses tractations menées par Guillaume Soro.

Enfin le vent de la liberté pour Soul to Soul ?

À moins que ce ne soit un fâcheux "Poisson d'avril", Souleymane Kamaraté Koné alias Soul to Soul pourrait recouvrer la liberté, ce mardi 3 avril 2018, après un semestre de détention à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA). Le chef du protocole du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro avait en effet été incarcéré le 9 octobre dernier après la découverte d'un impressionnant arsenal de guerre à son domicile de Bouaké lors d'une mutinerie.

Le président Alassane Ouattara, qui avait alors jugé « excessif » que six tonnes d'armes soient retrouvées chez un individu, avait promis que « la justice fait son travail et nous continuerons de rechercher les caches d’armes ». Avant d'ajouter que « cette découverte nous a donné l’impression qu’il y a peut-être d’autres caches d’armes. Et si c’est le cas, nous allons les retrouver ». Il s'était donc voulu intraitable face au cas Soul to Soul : « Je traite à égalité tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord politique ou leur rang. Par conséquent, je n’ai pas à protéger ou à punir qui que ce soit ».

Mais après la mise sous mandat de dépôt de Soul to Soul, les réactions ont aussitôt fusé du camp de Guillaume Soro, fustigeant l'ingratitude du président Ouattara. Depuis sa cellule, le compagnon de Soro avait vertement critiqué le président ivoirien en ces termes : « Aujourd’hui, comme dans un cauchemar, on m'informe que c'est mon leader, l'homme que j'ai adulé pendant longtemps, Alassane Ouattara, l'homme pour qui j’ai tant de fois failli mourir, qui m’expédie en prison. » Poursuivant, il ajoute : « Je suis en prison à cause de ces armes qui ont mis Alassane Ouattara au pouvoir. »

Alain Lobognon, Affoussiata Bamba-Lamine, ou encore Sidiki Konaté avaient tous crié à une « épuration politique » orchestrée par le camp présidentiel. Quant à Guillaume Soro, il avait avoué, lors de la réception des anciens Fescistes à son domicile : « Soul to Soul est en prison, ça me fait mal ».

Cependant, les relations qui s'étaient dégradées entre le président Ouattara et son ancien Premier ministre sont progressivement en train de revenir à leurs meilleurs niveaux. C'est ainsi que la récente réunion de Soro au comité de direction du RDR au siège du parti à Cocody Rue Lepic a eu son pesant d'or dans cette décrispation. Soul to Soul pourrait donc être mis en liberté, ce mardi 3 avril et retrouver les siens.

Si cette décision était effectivement actée, cela contribuerait à faire baisser les tensions entre les pro-Ouattara et les pro-Soro, quand bien même une autre affaire d'enregistrement des propos de Soro à la Rue Lepic est venue plomber cette ambiance retrouvée.