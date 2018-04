Côte d’ivoire : Le PDCI veut reconquérir le pouvoir, selon un cadre

L’ex- ministre ivoirien, Gnamien Yao, cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, mouvance présidentielle) a affirmé mercredi à Abidjan que "le projet" de son parti est "la reconquête du pouvoir d’Etat en 2020", au cours d’une conférence.

Le parti démocratique de Côte d'Ivoire ( pdci) à la reconquête du pouvoir, au scrutin présidentiel de 2020, selon un cadre.

Selon M.Yao, "un parti ne vaut que par son projet, et le projet du PDCI-RDA, c’est le reconquête du pouvoir d’Etat en 2020".

Successivement ministre de l’Artisanat, et des mines, dans l'administration de l’ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, Gnamien Yao a également été ambassadeur de la république de Côte d’Ivoire en France en 2006.

Il s’exprimait à l’occasion de la dédicace de ses deux nouveaux ouvrages. Le premier intitulé "PDCI-RDA indissoluble et insubmersible" et l'autre "Henri Konan Bédié et le PDCI-RDA, pour un nouveau futur".

Pour le Conférencier, pour la reconquête du pouvoir d’Etat, deux impératifs s’imposent a son parti: Il faut d’abord "défendre l’autonomie du parti" et c’est de cela qu’il s’agit dans le premier ouvrage intitulé "Le PDCI-RDA Indissoluble et Insubmersible".

Dans son second ouvrage intitulé "Henri Konan Bédié et le PDCI-RDA, l’ex- ministre appelle à l’union et à la "mobilisation" autour du Président Henri Konan Bédié pour aborder les échéances électorales de 2020.

Interrogé sur le contexte de la publication et ce qu’il attendait de ses deux ouvrages, M. Yao, indiqué avoir acquis assez d’expérience comme grand conférencier, pour "enseigner aux futures générations" les idéaux et le fonctionnement de son parti, qui est le parti démocratique de Côte d'Ivoire.

L’ex- ministre attend par ailleurs, que les contenus de ses ouvrages soient au cœur des débats, échanges et critiques, et servent même d’inspiration dans les grandes sections de base du vieux parti de la Côte d’Ivoire.

Le plus vieux parti ivoirien est à la reconquête du pouvoir perdu depuis 1999.