Cameroun: Le juge Martin Mbeng enlevé dans le Sud-ouest

Un groupe armé non-identifié, a enlevé dimanche matin le juge Martin Mbeng, vice-président de la Cour d’appel du Sud-ouest, en proie à une crise socio-politique, depuis plus d’un an, selon le président du Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique (CHRDA), Me Agbor Nkongho qui a eu confirmation auprès de la famille.

Martin Mbeng détenu par un quidam

"Aux premières heures du dimanche 08 avril, des sources familiales ont confirmé qu’un groupe armé avait enlevé le juge Martin Mbeng", indique Me Agbor, dans une note.

Le Nord-ouest et le Sud-ouest, les deux régions anglophones du pays, traversent une crise socio-politique depuis plus d’un an.

Un consortium de syndicats anglophones exige l’indépendance de leurs régions et le départ du président Paul Biya, au pouvoir depuis 35 ans. Le consortium dénonce la marginalisation de la minorité anglophone (environ 20% des 24 millions d'habitants) par rapport à la majorité francophone.

Axées au départ, en octobre 2016, sur des aspects corporatistes, les revendications des avocats et enseignants anglophones se sont par la suite transformées en une crise socio-politique en raison des répressions des forces de l’ordre.

La situation s’est dégradée avec l’interpellation au Nigeria de 47 séparatistes dont Sisiku Ayuk Tabe (leader) et leur extradition au Cameroun.

Outre les attaques contre les Forces de défense, les séparatistes procèdent à des enlèvements de responsables administratifs.

L’avocat qui a condamné "le kidnapping" du juge, a appelé à sa "libération immédiate" et soutenu que ces attaques contre des civils par des groupes armés devraient "cesser maintenant."

Selon le président CHRDA, "supprimer la liberté de parole, d’association et attaquer les autres ayant des points de vue différents ne représentent pas les valeurs que nous devrions construire."

"L’incident indique la détérioration de la situation sécuritaire, l’escalade de la crise anglophone et l’apogée de la radicalisation dans nos communautés", a-t-il ajouté invitant, "toutes les parties à des négociations qui conduiront à un règlement pacifique de la crise, pour une stabilité à long terme."