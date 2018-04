Côte d'Ivoire : Rencontre Ouattara - Bédié, Soro prend position

Guillaume Soro a salué à sa juste valeur la rencontre entre ses deux ainés Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Selon le chef du Parlement ivoirien, cette rencontre entre ces deux leaders augure d'un lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire.

Guillaume Soro félicite ses ainées Ouattara et Bédié

Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont finalement accordés sur la création d'un parti unifié dénommé « le Rassemblement des Houphouetistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) ». Au terme de cette rencontre qui a tenu toutes ses promesses, le président ivoirien et le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI)ont réaffirmé que « la création du parti unifié RHDP vise à poursuivre l’œuvre de développement et l’action politique du Président Félix-Houphouët-Boigny afin de préserver la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire ».

Pour Guillaume Soro qui milite ces derniers temps pour une réconciliation vraie entre Ivoiriens, cette rencontre entre ces « deux grands hommes d’État » ne pourra que faire de la Côte d'Ivoire qu'un véritable havre de paix où la tranquillité et la stabilité règneront désormais.

Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne ajoute par ailleurs que « conformément au souhait exprimé le 03 avril 2018 dans son discours lors de la rentrée parlementaire, le dialogue soit demeuré le maître-mot » entre les alliés de la majorité parlementaire. Il espère toutefois que ce dialogue s'étende au reste de la classe politique pour que le pays retrouve son lustre d'antan.

Cependant, l'interrogation qui taraude les esprits est relative aux modalités pratiques de la mise en place de ce parti unifié, dans la mesure où les cadres du vieux parti et ceux de la rue Lepic semblent avoir des agendas totalement contradictoires. Alors que les cadres du parti de Bédié demandent que cette nouvelle entité ne soit mis en place qu'après l'alternance en leur faveur en 2020, ceux du parti de Ouattara l'appellent de tous leurs voeux maintenant.

Guillaume Kigbafori Soro qui a été témoin occulaire de cette promesse d'alternance entre les présidents Ouattara et Bédié pourrait certainement avoir son mot à dire.

Seulement, parviendront-ils à trouver la solution idoine après la rencontre de ces deux leaders ?