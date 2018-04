Chine: Une croissance annuelle moyenne de 9,5% ces 40 dernières années, Xi Jinping

Le président Xi Jinping a déclaré, mardi, qu'au cours des 40 dernières années, le PIB de la Chine a connu une croissance annuelle moyenne de 9,5% à prix comparables. Le président chinois a par ailleurs annoncé la réduction des droits de douane et l'élargissement des importations dans son pays.

Xi Jinping dévoile les performances de l'économie chinoise

Le commerce extérieur du pays a enregistré une croissance annuelle de 14,5% en dollar, a indiqué M. Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie.

« Le peuple chinois a quitté une vie de pénurie et de pauvreté et jouit aujourd'hui d'une abondance et d'une vie relativement prospère », a précisé le leader chinois. Selon les normes actuelles de l'ONU, plus de 700 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté, soit plus de 70% du total mondial sur cette période, a-t-il affirmé.

Les droits de douane réduits, les importations élargies

Le président chinois Xi Jinping a par ailleurs déclaré que son pays réduirait considérablement les droits de douane sur les importations de véhicules et abaisserait ceux sur les importations d'autres produits cette année.

« Nous prendrons l'initiative d'élargir les importations », a noté M. Xi dans son discours clé au Forum de Boao pour l'Asie, dans la province insulaire de Hainan (sud).

Le pays travaillera dur pour importer davantage de produits compétitifs, dont le peuple chinois a besoin, a-t-il promis. La Chine s'efforcera également d'effectuer des progrès plus rapides vers l'adhésion à l'Accord sur les marchés publics de l'OMC, selon M. Xi.

(Souce : Quotidien du Peuple)