CPI : Le nouveau Greffier Peter Lewis prête serment

Le président de la Cour pénale internationale (CPI), le juge Chile Eboe-Osuji a présidé mardi, à la Haye la prestation de serment de Peter Lewis en qualité de Greffier de la CPI, dans un communiqué.

Le président de la CPI, le juge Chile Eboe-Osuji a présidé la prestation "de serment de Peter Lewis en qualité de greffier à la Cour pénale internationale lors d’une cérémonie publique au siège de l’institution au Pays-Bas.

Il a souhaité" la bienvenue au nouveau Greffier en déclarant que l'arrivée de M. Lewis à la Cour complète un changement de leadership à la Présidence et au sein du Greffe. Ce changement marque un recentrage pour la Cour sur le besoin de redynamiser la réflexion sur la contribution de la CPI à l'humanité."

" Je saisis également cette occasion pour rendre hommage et exprimer notre gratitude à l'ensemble du personnel de la Cour. Bien, souvent, le travail qu'ils accomplissent dans leurs fonctions respectives est invisible et méconnu. Cependant, à l'image des os sous la peau et les muscles, la structure de la Cour ne peut tenir, encore moins s'activer sans eux" a expliqué le juge M. Chile.

Le Greffier Peter Lewis (Royaume Uni) a été élu le 28 mars 2018 par les juges de la CPI pour un mandat de cinq ans.

M.Lewis prêt a relévé les défis au cour de son mandant.

"Je prends les fonctions et les responsabilités du Greffier de la Cour très sérieusement, et c'est mon profond engagement envers cette institution qui guidera mon travail pendant mon mandat. Je ne sous-estime pas les défis à venir, mais je suis sûr qu'avec le soutien de vous tous, et le travail acharné du personnel du Greffe, nous continuerons à assurer la pleine réalisation du mandat de la Cour, a déclaré Peter Lewis.