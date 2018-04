Egyptair étend son partage de code avec Etihad Airways

Egyptair et Etihad Airways ont annoncé, le mardi 24 avril 2018, l’extension et le renforcement de leur partage de code. En perspective, une couverture plus large des marchés d’Afrique, d’Asie du Nord et d’Australie pour les deux compagnies.

Egyptair renforce son partage de code avec Etihad Airways

À partir du 02 Mai prochain, Etihad Airways utilisera son code «EY»sur les vols Egyptair vers plusieurs destinations africaines, notamment N'djamena au Tchad, Nairobi au Kenya, Khartoum au Soudan, Johannesburg en Afrique du Sud et, sous réserve de l'approbation du gouvernement, sur les vols vers le Nigeria, l'Érythrée et la Tanzanie, via le hub du Caire.

D'autre part, Egyptair sera à même de vendre des billets et placer son code «MS» sur les vols Etihad Airways d'Abu Dhabi à Séoul, Brisbane, Melbourne et Sydney, et sous réserve des approbations gouvernementales, sur les vols vers la Chine.

« L’un des piliers stratégiques de la compagnie est la coopération fructueuse avec nos partenaires pour améliorer et étendre notre portée au-delà de notre réseau. Le développement de la coopération entre Egyptair et Etihad Airways permettra à nos clients d'avoir un accès direct aux principales villes d'Australie et de Corée du Sud », a commenté, Safwat Mussalam, P.D.G. d'Egyptair HOLDING.

Peter Baumgartner, Directeur Général d'Etihad Airways a pour sa part indiqué qu’Egyptair est un partenaire solide pour consolider sa présence sur le continent africain. « Egyptair est l'une des compagnies aériennes les plus anciennes et les plus expérimentées de la région avec une présence importante dans les villes du continent africain. L'établissement de liens étroits entre nos deux compagnies signifie un accès sans précédent à de nombreuses nouvelles passerelles pour les clients d'Etihad, tout en renforçant nos services vers les marchés que nous desservons déjà, comme le Kenya et la Tanzanie ».

Rappelons que les deux compagnies partagent leurs codes depuis mars 2017 sur les vols opérés entre Abu Dhabi et Le Caire. Etihad Airways dessert la ligne Abu Dhabi-Caire depuis 2004. Elle propose actuellement cinq vols quotidiens tous les jours de la semaine entre les deux capitales. Egyptair quant à elle propose 02 vols quotidiens toute la semaine en Boeing B738.