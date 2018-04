Aérien : Ethiopian Airlines : commande 10 Bombardier Q400

Ethiopian Airlines commande 10 Bombardier Q400. Un accord ferme a été annoncé le constructeur Bombardier dans un communiqué le vendredi 27 avril 2018. La commande comprend une clause optionnelle d’achat de cinq avions Q400 supplémentaires.

Ethiopian Airlines commande 10 Bombardier Q400

Selon la direction de la compagnie, la valeur de la commande s’élève à environ 332 millions de dollars américains au prix catalogue.

« Les avions biturbopropulsés de Bombardier continuent d’offrir une performance sans pareil à nos exploitants, et nous sommes fiers que le transporteur national d’Éthiopie reconnaisse encore une fois cette valeur incroyable en élargissant sa flotte d’avions Q400» a commenté Fred Cromer, président, Bombardier avions commerciaux.«La tendance du marché pour l’achat de biturbopropulseurs plus gros et plus performants s’est intensifiée, et cette cinquième nouvelle commande témoigne du succès de l’avion Q400 et de la valeur qu’il offre aux clients à travers le monde ».

La compagnie exploite déjà une flotte de 22 Q400 d’une moyenne de 5.2 ans. Cinq exemplaires sont exploités par Asky Airlines et Malawian Airlines, compagnies dans lesquelles Ethiopian Airlines est actionnaire.

Rappelons qu’Ethiopian Airlines exploite une flotte moderne de 98 avions, dont l'Airbus A350, le Boeing 787-8, le Boeing 787-9, le Boeing 777-300ER, le Boeing 777-200LR, le Boeing 777-200 Freighter. Elle dessert plus de 100 destinations internationales.