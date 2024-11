La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) est en concertation à Lomé, le mardi 5 novembre 2024 pour trouver des solutions afin de réduire drastiquement le coût des billets d’avion au sein de la région. Cette initiative vise à renforcer les échanges commerciaux et à favoriser l’intégration régionale.

La CEDEAO s’engage à faciliter les déplacements des citoyens ouest-africains



Selon le communiqué diffusé par la CEDEAO le lundi 04 novembre 2024, le prix élevé des billets d’avion constitue un frein majeur à la mobilité des populations et au développement économique de la région. D’après la même source, il est souvent moins onéreux de voyager vers des destinations lointaines comme l’Europe ou le Moyen-Orient que de se déplacer d’un pays à l’autre en Afrique de l’Ouest.

Face à cete difficulté, la CEDEAO entend remédier à cette situation en négociant une baisse des tarifs avec les compagnies aériennes. À cet effet, elle appelle à une harmonisation des taxes aéroportuaires. L’objectif principal de cette nouvelle mesure est de rendre les voyages aériens plus accessibles à tous et de stimuler le tourisme, le commerce et les échanges culturels.

Parallèlement, la CEDEAO travaille également à améliorer la connectivité aérienne entre les pays de la région. En prenant ces dispositions, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest envisage réduire les temps de trajet et les coûts associés aux escales multiples.