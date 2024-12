Face aux sénateurs, Moussa Sanogo a brièvement présenté l’état financier de la compagnie Air Côte d’Ivoire. Avec quelques chiffres à l’appui, le ministre a assuré que « les choses se passent bien » pour la compagnie aérienne.

Moussa Sanogo souligne le résultat financier positif d’Air Côte d’Ivoire

« La situation de la compagnie aérienne nationale, d’un point de vue financier, est plutôt bonne », a répondu le Ministre du Patrimoine, Portefeuille de l’État et des Entreprises publiques, aux sénateurs. Le ministre affirme que pour le compte de 2023, les résultats montrent une situation bénéficiaire de 657 millions FCFA pour Air Côte d’Ivoire.

Moussa Sanogo indique que l’analyse des chiffres montre que le résultat d’exploitation est positif, atteignant 5,6 milliards de FCFA, soit une progression par rapport aux 4,4 milliards de FCFA enregistrés l’année précédente. Cependant, l’intégration du résultat financier, incluant le service de la dette, ramène le résultat net global à 657 millions de FCFA, a-t-il précisé.

992 milliards FCFA de chiffre d’affaires en 11 ans

A l’occasion de la CAN 2023 où elle a été très active dans le transport des différentes délégations, Air Côte d’Ivoire a présenté son bilan de parcours à la presse. Selon les chiffres communiqués à ce moment, la compagnie, en 11 ans d’existence, a réalisé, 992 milliards FCFA de chiffres d’affaires.

Le Directeur de la compagnie avait expliqué que ce montant prend « tous les produits et services effectués ». Il s’agit notamment du nombre total de sa flotte aérienne qui est de 9 avions dont 7 sont sa propriété, de l’ensemble des passagers transportés (6,7 millions en 11 ans), de l’évacuation sanitaire, du fret et d’autres.

Une flotte modernisée…

La flotte d’Air Côte d’Ivoire est passée de 3 à 10 avions en seulement trois ans, avant de se stabiliser à 9 appareils après la pandémie de 2020. La compagnie a entrepris le renouvellement de sa flotte en acquérant 5 Airbus A320 neufs. Les deux premiers ont été livrés en 2017, et le troisième en octobre 2020. Aujourd’hui, 70 % des avions sont achetés neufs, selon le Directeur général, Laurent Loukou.

Air Côte d’Ivoire dessert 20 destinations régionales et 5 nationales. Elle se positionne comme le leader avec 52 % de parts de marché. Selon le Directeur, la compagnie a formé 32 pilotes et 20 mécaniciens, avec 586 emplois directs et 3 000 indirects créés. Air Côte d’Ivoire dispose aussi d’une école de pilotes et de mécaniciens en partenariat avec l’INPHB.

Laurent Loukou a annoncé que le nombre de pilotes passera de 83 en 2023 à 145 en 2027, et celui du personnel navigant commercial de 157 à 412 sur la même période.

Expansion vers le long courrier

Face à la saturation du marché régional, Air Côte d’Ivoire prévoit de lancer des vols long-courriers vers Paris, Washington, New York, Londres, Genève et Beyrouth. Pour cela, trois Airbus A330-900 NEO seront ajoutés à la flotte : deux en 2024 et 2025, et un troisième en 2027. À noter que la compagnie envisage l’ouverture d’une ligne quotidienne Abidjan-Paris dès 2025.