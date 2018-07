Côte d'Ivoire : Accueil chaleureux pour Gon Coulibaly chez Blé Goudé

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La Côte d'Ivoire est visiblement en train de tourner la page de la rancœur. En témoigne l'accueil chaleureux réservé à Amadou Gon Coulibaly dans la localité de Guibéroua, ville natale de Charles Blé Goudé.

Totale symbiose entre Gon Coulibaly et les populations de Guibéroua

Qui aurait cru à un tel scénario quelques années en arrière ? Et pourtant, la population de Guibéroua, toutes tendances confondues, s'est mobilisée pour réserver un accueil des plus mémorables au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. L'intérêt de cette visite réside, avant tout, dans le fait que les Ivoiriens se retrouvent à nouveau pour s'engager sur la voie de la réconciliation nationale et le développement inclusif de toutes les régions du pays.

Guibéroua, localité du centre-ouest ivoirien dont est issu Charles Blé Goudé, ancien leader de la galaxie patriotique et actuellement incarcéré à la Cour pénale internationale (CPI) suite à la crise postélectorale, a connu les affres de la guerre. Les soldats pro-Ouattara et les populations autochtones avaient connu, dans le village de Kpogrobré et bien d'autres localités, de fortes dissensions à cette période trouble. L'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo avait d'ailleurs indiqué, lors de son audition à La Haye, que les siens avaient été victimes d'exactions de la part des FRCI.

Mais cette période semble désormais lointaine, eu égard à la parfaite communion entre le chef du gouvernement ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, et les populations, ce week-end. Devant un auditoire acquis à sa cause, le PM a déclaré que le président Alassane Ouattara entend faire de toutes les régions de Côte d'Ivoire, de grands pôles de développement économique et social.

Pour ce faire, l'hôte du jour a lancé cet appel à l'endroit de la population : « J’invite les populations de Guibéroua à prendre davantage et totalement leur place, pour qu’ensemble nous travaillions dans la confiance et la paix, pour le développement de la Côte d’Ivoire et le bonheur des filles et des fils de notre cher pays. »

Ce message a été visiblement entendu, car l'on note qu'aucun incident majeur n'est venu perturber cette cérémonie. Plusieurs infrastructures économiques, dont le pont métallique de Basséhoa long de 34,20 m et d’un coût de 780 millions de FCFA, et 3km de bitume, ont par ailleurs été annoncées dans la région du Gôh.