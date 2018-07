CIV: Sandrine Vallée, agrégée en médecine meurt après une chute

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Sandrine Vallée Polneau, professeur agrégée en médecine, ex-cadre au Centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angré (Est Abidjan), chargée d'études au ministère ivoirien de la Santé, a trouvé la mort mardi, après avoir chuté du 13e étage de la tour C de la cité administrative au Plateau (Centre des affaires).

Sandrine Vallée, Maître de conférences trouve la mort

C’est à 10h50 (GMT et locale) que Sandrine Vallée Polneau a fait une chute depuis le 13e étage de la tour C, siège du ministère de la Santé, ont indiqué une source sécuritaire à ALERTE INFO, ajoutant qu’"une enquête va déterminer" si la victime "a été défenestrée ou non".

Suite à son accession au grade de Maître de conférences agrégées en Bio statistique à l’UFR des sciences pharmaceutiques et Biologiques, Sandrine Vallée Polneau était la 2ème professeur en Bio Statistiqueen Côte d’Ivoire.

Le ministère de la Santé et de l’hygiène publique l’avait promu chef de service du système d’information sanitaire au CHU d’Angré.

D'autres cas de saut dans le vide en Côte d'Ivoire

Dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 mai 2018, la lycéenne décédée, des suites de ses blessures, après une chute du 4e étage d'un immeuble à Koumassi-Remblais, au domicile de son professeur, son petit ami, où elle se retrouvait cette nuit-là.

Début janvier 2017, un enfant de 3 ans avait chuté du 9è d’un étage dans la commune du Plateau.

En effet, l’enfant a chuté du 9e étage de la résidence Neuilly, aux environs de 13 heures, rapporte Soir info. De fait, l’on indique que l’enfant a d’abord été suspendu au 9e étage à l’immeuble, devant les yeux impuissants des passants. Les deux bras ne supportant plus le poids, le petit Félix est tombé.

À en croire les témoignages, la vitre qui sépare le salon du balcon, de la maison où il se trouvait, était défaillante. Aussi, le gardien en charge de le surveiller était occupé dans la cuisine. Toutefois, une enquête a été ouverte par la police.

Le petit garçon a rendu l’âme quelques instants après avoir été évacué dans une clinique non loin des anciens locaux de la Cnps.