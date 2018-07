Côte d'Ivoire : Parti unifié, Bédié ramène Dagri et Kandia (RDR) à leur copie

Une délégation du RDR, composée de Mesdames Dagri Diabaté et Kandia Camara, était chez Henri Konan Bédié pour évoquer la question du parti unifié. Mais le président du PDCI leur a remis des documents à transmettre au président Ouattara.

PDCI - RDR, tractations en cours pour le parti unifié

Les deux maillons essentiels de la coalition au pouvoir s'activent, chacun pour sa part, afin de faire prévaloir ses idées. Engagés dans un bras de fer fratricide autour du parti unifié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le Rassemblement des républicains (RDR) tentent le tout pour le tout dans le but d'accorder leurs violons. C’est dans cette optique qu'Henriette Dagri Diabaté et Kandia Camara Kamissoko, respectivement Présidente et Secrétaire générale du RDR, se sont rendus auprès d'Henri Konan Bédié à Daoukro.

Au cours de cette rencontre d'environ deux heures du temps (11 h 15 mn à 13 h 10 mn) qui a vu la participation de N’Dri Kouadio Narcisse, Secrétaire Exécutif du PDCI-RDA chargé des Commissions Techniques Nationales et porte-parole du parti, la délégation du parti présidentiel a fait certaines propositions tendant à convaincre le président du PDCI à adhérer, dès maintenant, à l'unification de leurs partis pour en faire une nouvelle entité.

Cependant, le Sphinx de Daoukro leur a opposé une fin de non-recevoir en leur remettant certains documents qu'elles devront transmettre au président Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR, pour une discussion au fond. Ces trois documents tiennent :

- Au rappel du contexte de la signature du communiqué du 10 avril 2018 et de la signature de l'accord politique du 12 avril 2018,

- Au Préambule, observations générales sur le projet de Statuts du parti unifié dénommé RHDP;

- A la proposition d'amendement du PDCI-RDR des dispositions transitoires du Titre V du projet des Statuts du parti unifié dénommé RHDP.

Promettant de transmettre fidèlement le message au président Ouattara, Mme Dagri Diabaté et sa délégation ont pris congé du président du PDCI non sans espérer qu'il finira par adhérer au parti unifié.

Notons que le parti septuagénaire connaît des dissensions en son sein ces derniers jours. La création du courant "Sur les traces d'Houphouët-Boigny" par le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani et certains cadres du PDCI a consacré la partition du parti entre pro et anti parti unifié.