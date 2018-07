Côte d'Ivoire: Réfractaire au RHDP, Soro Brahima en phase avec Bédié

Me Soro Brahima, président de l'UPCI, a été reçu en audience, ce jeudi 5 juillet, par Henri Konan Bédié, président du PDCI, dans son village natal à Daoukro. Le dénominateur commun à ces deux formations politiques est qu’elles ont pris leur distance vis-à-vis du parti unifié.

Refus d'adhérer au parti unifié, Soro Brahima en admiration de Bédié

Lors de son dernier congrès, les militants de l'Union pour la Côte d'Ivoire (UPCI) se sont prononcés contre toute adhésion au parti unifié. Prenant acte de la décision de son parti, Me Soro Brahima s'est engagé à suivre scrupuleusement cette ligne de conduite.

Selon un dicton ivoirien, "ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble". Le successeur de Gnamien Konan est donc allé se ressourcer auprès d'Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), dont le parti a reporté l'adhésion au parti unifié après la présidentielle de 2020. Au sortir de cette audience, du reste très enrichissante, l'UPCI a produit un communiqué pour exprimer toute sa reconnaissance au leader du vieux parti.

Le Communiqué de l'UPCI

Le Président de l’UPCI, Me SORO Brahima, a conduit ce jeudi 05 juillet 2018 une délégation du Bureau Politique du Parti à Daoukro où il a été reçu en audience par Son Excellence Monsieur Henri KONAN BEDIE, Président du PDCI-RDA et Président de la Conférence des Présidents des partis autonomes membres du groupement RHDP.

Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les questions de l’actualité politique nationale.

Le Président de l’UPCI a témoigné son admiration à Son Excellence Monsieur Henri KONAN BEDIE pour la parfaite tenue du Bureau Politique du PDCI-RDRA et les courageuses décisions qui en sont issues.

Le Président de l’UPCI, Me SORO Brahima, a informé Son Excellence Monsieur Henri KONAN BEDIE des manœuvres orchestrées par le parti au pouvoir pour lui imposer le choix d’une minorité qui a échoué à défendre la cause du projet d’unification des partis du RHDP en récoltant à peine 5% des voix au cours du référendum interne organisé à l’occasion de son deuxième congrès extraordinaire tenu le 28 avril 2018.

Au cours de cette rencontre qui s’est déroulée dans une ambiance cordiale, Son Excellence Monsieur Henri KONAN BEDIE a prodigué de sages conseils au Président de l’UPCI et lui a adressé ses encouragements.

L’UPCI et son Président, Me SORO Brahima, tiennent à adresser leurs sincères remerciements au Président Henri KONAN BEDIE dont la riche expérience d’homme d’Etat demeure une source permanente d’enseignements.



Le Président SORO Brahima invite les adhérent(e)s de l’UPCI à la sérénité et au calme face à la forfaiture de quelques égarés et manipulés dans le seul but de servir une cause abusivement présentée comme l’unique gage de paix et de stabilité alors qu’elle est rejetée par l’immense majorité des ivoiriens qui n’en voit pas l’intérêt.

Le Président SORO Brahima informe l’opinion publique nationale et internationale qu’aucun autre congrès n’est à l’ordre du jour car la question du parti unifié a été définitivement tranchée par l’UPCI avec le NON massif du 28 avril 2018.

Fait à Abidjan, le 05 juillet 2018.

Le Secrétaire Général de l’UPCI



Jean-Marc GAUZE