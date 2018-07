Île Maurice : La visite de Xi Jinping approfondit la coopération Sud-Sud et soutient le multilatéralisme

Xi Jinping a quitté l'île Maurice samedi, dernière étape de sa visite au Moyen-Orient et en Afrique. Au cours de sa tournée de onze jours, le président chinois a effectué des visites d'État aux Émirats arabes unis (EAU), au Sénégal, au Rwanda et en Afrique du Sud, ainsi qu'une visite amicale à Maurice où il a fait escale. Il a également participé au 10e sommet des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) à Johannesburg. Cette visite ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération Sud-Sud et contribue à la construction d'une communauté qui partagera l'avenir de l'humanité, a commenté le conseiller d'État et ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Xi Jinping favorable au renforcement des liens entre la Chine et les États arabes

La visite de M. Xi Jinping aux EAU place les liens bilatéraux à un niveau supérieur, démontrant également la bonne coopération entre la Chine et les États arabes, a dit M. Wang. Ce fut la première visite de M. Xi aux EAU et la première visite d'un chef d'État chinois dans ce pays en 29 ans. Durant cette visite, les deux pays ont publié un communiqué commun sur la création d'un partenariat stratégique global qui définit les orientations politiques du développement des relations bilatérales pour la prochaine étape.

Ils ont par ailleurs signé un protocole d'accord sur la mise en oeuvre de l'initiative "la Ceinture et la Route", et ont décidé de coordonner les stratégies de développement des deux pays et de renforcer la communication en matière de politiques industrielles. La Chine et les EAU accélèreront la création à Abou Dabi du premier mécanisme d'échanges internationaux sur "la Ceinture et la Route", qui offrira des services financiers à la construction de "la Ceinture et de la Route" au Moyen-Orient et dans la région du Golfe.

Au début du mois de juillet, Beijing a accueilli la 8e conférence ministérielle du Forum de coopération Chine-État arabes, dans le cadre duquel la Chine et les États arabes sont convenus de créer "un partenariat de coopération stratégique global et de développement commun qui sera tourné vers l'avenir". M. Xi a affirmé à cette occasion que la Chine voulait s'associer avec les États arabes, pour construire "la Ceinture et la Route" et une communauté Chine-Etats arabes dont l'avenir sera partagé.

La visite de M. Xi Jinping aux EAU fut une interprétation vivante et une présentation réussie de la politique de la Chine à l'égard des États arabes, a dit M. Wang.

Approfondir l'amitié Chine-Afrique

M. Xi a également attaché une grande importance aux relations sino-africaines. Il a choisi l'Afrique comme destination de sa première visite à l'étranger, après son élection en 2013 et sa réélection cette année au poste de chef d'État chinois. La Chine et l'Afrique sont des partenaires sincères sur la voie du développement et des alliés naturels dans les affaires internationales, a indiqué M. Wang.

Au cours de sa tournée africaine, le président Xi a souligné que c'était un choix stratégique à long terme et ferme pour la Chine de développer les liens avec les pays africains.

Peu importe comment la situation internationale change, la Chine continuera à défendre sa politique africaine et ses principes de sincérité, de résultats concrets, d'affinité et de bonne foi, à défendre la justice et partager des intérêts, à bâtir une communauté sino-africaine plus étroite dont l'avenir sera partagé, afin de réaliser la coopération gagnant-gagnant et le développement commun, a déclaré M. Xi.

Consoli la coopérattion entre les BRICS

Lors de sa visite en Afrique du Sud, le président Xi a pris part au 10e sommet des BRICS à Johannesburg, qui a ouvert la deuxième "décennie d'or" pour la coopération de ces principales économies émergentes du monde. Le sommet qui s'est tenu de mercredi à vendredi a réuni les dirigeants des pays membres pour discuter des moyens de développement et de prospérité communs sur fond de nouveaux défis mondiaux.

Prenant la parole lors du Forum commercial des BRICS à Johannesburg, M. Xi a souligné que la prochaine décennie serait cruciale, parce que les nouveaux moteurs de la croissance économique mondiale remplaceront les anciens, le paysage international et l'alignement des forces au plan international connaîtront des changements rapides et il y aura une refonte profonde du système de gouvernance mondiale.

Le président chinois a appelé à construire une économie ouverte, à rejeter l'unilatéralisme et le protectionnisme, à renforcer les échanges et la coopération internationaux en matière d'innovation, à atténuer l'impact de l'application des technologies de l'information, de l'automatisation et des technologies intelligentes sur les industries traditionnelles, ainsi qu'à poursuivre une croissance inclusive, pour apporter des bénéfices aux peuples de tous les pays et promouvoir le développement et la coopération à l'échelle mondiale.

La visite du président Xi constitue une visite historique durant laquelle la Chine a renforcé la coopération stratégique avec des pays en développement et des économies émergentes, a fait remarquer M. Wang, estimant que cette visite aura un impact positif sur la transformation du paysage international et sur les progrès de l'humanité.

(Source : Quotidien du Peuple)