Côte d’Ivoire : Evincé du Plateau, l’offensive de Bendjo depuis Paris

Noël Akossi Bendjo n’entend pas se laisser faire après sa récente éviction de la Mairie du Plateau par le gouvernement ivoirien. Retranché à Paris, l’ancien Maire de la commune administrative se veut déterminer à rétablir l’ordre.

Depuis Paris, Akossi Bendjo donne de la voix

Noël Akossi Bendjo fait l’objet d’un mandat d’arrêt international lancé par la justice ivoirienne pour blanchiment présumé de la coquette somme de deux milliards de FCFA retrouvés sur un compte dormant à Abidjan. Aussi, cette affaire qui est loin d’avoir livré tous ses secrets lui a déjà coûté son poste de Maire de la commune du Plateau, et ce, à deux mois des élections municipales.

Toutefois, ce proche d’Henri Konan Bédié est loin de s’avouer vaincu. En exil en France, ce haut cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) était l’invité principal d’une cérémonie organisée, le 11 août 2018, sur les bords de la Seine par la Délégation Générale du PDCI-RDA Paris Ile-de-France. A cette cérémonie, étaient également présentes de délégations e l’opposition, notamment le Front populaire ivoirien (FPI) et le COJEP.

Lors de son allocution, le désormais ancien Maire du Plateau a non seulement salué un sursaut national, pour « Redonner vie à notre Terre d’Espérance », mais aussi a dénoncé les manœuvres orchestrées par le pouvoir d’Abidjan pour l’évincer de la tête du Conseil municipal de cette commune qui abrite le palais présidentiel et la quasi-totalité des services administratifs du pays.

L’intégralité du discours de Noël Akossi Bendjo

Le délégué Général du PDCI-RDA Paris Ile-de-France, Mme le chef de délégation du Front Populaire Ivoirien, Messieurs les délégués généraux du PDCI-RDA, M. Le Chef de délégation du Cojep,

Le Représentant du Réseau Dynamique du PDCI-RDA, Mme la Secrétaire Générale de l’UFPDCI Urbaine, Mme la Coordinatrice de l’union des femmes du PDCI- RDA, Mmes et Messieurs les membres des différentes délégations, Militantes et Militants du PDCI-RDA,

La Cérémonie de ce jour, 11 Août 2018, et votre grande mobilisation consacrent le début de l’Unité retrouvée entre les fils et les filles de Côte d’Ivoire, tel que voulu par le Président Henri Konan Bédié à travers le communiqué du PDCI le 8 Août dernier, que vient de lire Monsieur Konan Yao porte-parole de la délégation générale où il est clairement indiqué et je cite: « Le PDCI-RDA se réserve le droit de promouvoir une plateforme de collaboration avec les ivoiriens qui partagent sa Vision d’une Côte d’Ivoire réconciliée et soucieuse des droits des libertés et du bien-être de ses populations. »

Je voudrais à ce stade de mon intervention, vous demander de vous lever pour saluer l’inspirateur de cette décision courageuse. Un homme exceptionnel, qui toute sa vie a consenti d’immenses sacrifices pour son parti et son pays. J’ai nommé le Président Henri Konan Bédié, Président du PDCI-RDA.

Merci à M. le Président Henri Konan Bédié d’avoir ouvert une voie qui permet à toutes les ivoiriennes et tous les ivoiriens de se retrouver dans un sursaut national, pour « Redonner vie à notre Terre d’Espérance ».

Oui chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes « redonnons vie à notre Terre d’Espérance » sera désormais notre slogan pour mobiliser les énergies de tous, afin de retrouver et élargir les chemins de la construction de la Nation, conformément à son dessein. Une Nation apaisée, composée de tous ses fils et filles, du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest en passant par le centre, de tous les partis politiques et de toutes confessions religieuses, vivant en pleine harmonie.

Souvenons-nous que nos Pères Fondateurs, par une politique de promotion de la citoyenneté, d’émancipation individuelle et de progrès social collectif, ont créé un cadre propice à la réalisation de cet ambitieux destin.

Nous nous sommes malheureusement écartés de ce dessein pour les raisons que nous connaissons. Et il nous incombe dès maintenant de retrouver le chemin de cette Terre d’Espérance promise à l’humanité.

Il nous faudra aller à la rencontre du peuple de Côte d’Ivoire et œuvrer à son unité. C’est pour cela que nous saluons la libération des prisonniers politiques, à qui nous disons bon retour à la maison. Nous demandons à chacun d’entre eux de dire comme Nelson Mandela et je cite« En sortant de prison j’y ai laissé la haine, la vengeance et les mauvais sentiments » pour pardonner afin de donner les meilleures chances à notre Pays de redevenir ce havre de paix pour un développement harmonieux et durable.

Et nous voulons une Côte d’Ivoire totalement réconciliée, avec le retour prochain de tous nos frères et sœurs en exil.

Prions Dieu tout puissant afin qu’il désarme les cœurs, inonde tous nos dirigeants de sagesse, et continue de vous inspirer pour poursuivre la mission de réconciliation que vous avez si bien démarrée ici en France.

J’aimerais féliciter la délégation Paris Île de France, conduite par son Délégué Général Yao Basile pour l’organisation parfaite de cette cérémonie.

Je voudrais au nom du PDCI-RDA et de son Président, exprimer toute notre gratitude envers vous tous les Représentants des organisations présentes, et espérer un Grand Rassemblement de tous les partis politiques afin de célébrer ce que nous nous avons de plus cher, notre mère patrie, la Côte d’Ivoire.

Enfin à titre personnel, je voudrais vous dire merci pour votre soutien face à cette injustice dont je fais l’objet. Sachez qu’aucun sacrifice n’est assez grand pour sauver la Côte d’Ivoire notre pays. Votre détermination et votre engagement m’ont été d’un grand réconfort, pour conduire, la mission que le PDCI-RDA m’a confiée ici en Europe.

Merci infiniment à toutes et à tous, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées. Ensemble levons nous, et disons notre slogan « Redonnons vie à notre Terre d’Espérance »

Vive la Côte d’Ivoire Unie et Prospère !

Je vous remercie.

Noël Akossi BENDJO