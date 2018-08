Présidentielle malienne : Soumaila Cissé s'autoproclame vainqueur

Le principal opposant malien de ces quinze dernières années, Soumaila Cissé (69 ans) a annoncé lundi au QG de son parti à Bamako, sa "large avance" sur son challenger de 2013, l’actuel président Ibrahim Boubacar Keita, dit IBK (73 ans), à l’issue du second tour de la présidentielle de dimanche, avant la proclamation des résultats officiels.

Soumaila Cissé se dit largement en tête du 2e tour de la présidentielle

Le peuple "s’est exprimé pour l’alternance", a déclaré Soumaila Cissé devant une centaine de ses partisans, assurant avoir, selon les données en sa possession, "une large avance" sur son adversaire IBK qu’il a appelé à "plus de responsabilité".

"Nous n’accepterons pas que notre victoire soit volée", a prévenu M. Cissé évoquant une "attaque" informatique de son "logiciel" de centralisation de données électorales par "les services du gouvernement" qui projette de proclamer "résultats fantaisistes" et "inacceptables" en faveur du président sortant.

Dimanche nuit, la société smart média, chargée de la communication et de la centralisation des résultats de l’opposant malien avait fait l’objet d’une descente des agents de police du 14e arrondissement de Bamako, a indiqué le directoire de campagne du candidat, qui a dénoncé un "raid" de la sécurité d'Etat.

Au cours de cette opération policière, des responsables de cette société ont été brièvement interpellés et "l’un des employés, enlevé" et "détenu au secret", a expliqué à la presse, le directoire de M. Soumaila, ajoutant que Cette "agression" dénote d'une machination grossière, signe de la panique qui gagne les cercles du pouvoir".

"Ce piratage vise à "nous empêcher de compiler les résultats" qui "sont en notre faveur", a dit Soumaila Cissé, ajoutant : "nous vaincrons".

Têtes d’affiche de la politique malienne, Soumaila Cissé et Ibrahim Boubacar Keita, captent depuis plus d’un mois, toutes les attentions au Mali. Un air de déjà-vu. Il y a cinq ans, IBK l’a emporté avec plus de 77% des suffrages.