Mali: "Des opérations de sécurisation se poursuivent" (Salif Traoré)

Des "perquisitions et interpellations" ont eu lieu dimanche soir à Bamako, après les opérations de vote du second tour, dans les domiciles de certains partisans de Soumaila Cissé, le principal challengeur du président sortant Ibrahim Boubacar Keita, dit IBK, a indiqué lundi le ministre malien de la Sécurité, Salif Traoré.

Des partisans de Soumaila Cissé aux mains de la police malienne, (Salif Traoré)

"En marge des élections au Mali, des opérations de sécurisation se poursuivent au quotidien", a dit M. Traoré, lors d'un point de presse, expliquant qu’après le vote de dimanche, des "perquisitions et des interpellations" ont eu lieu dans le camp du candidat Soumaila Cissé et "une enquête ouverte", sans plus de détails.

Relativement au point de situation de ce 2e tour de la présidentielle malienne, Salif Traoré a indiqué que les données en sa possession "ce lundi à 08H00 (GMT et locale), font état de ce que près de 490 bureaux de vote, dont 440 à Mopti (Nord), 25 à Ségou (Centre) et 23 à Tombouctou (Nord), n'ont pas pu ouvrir dimanche".

"Une grande avancée, par rapport au 1er tour ou 871 bureaux de vote sont restés fermés", s’est réjoui le ministre malien de la Sécurité, qui a fait remarquer que "les 2,1% des bureaux de vote restés fermés dimanche, contre 3,7% au 1er tour l'ont été pour cause d'inaccessibilité et peur des représailles des populations".

Samedi à la veille du second tour de la présidentielle, les services de renseignements maliens ont indiqué avoir "démantelé et mis aux arrêts à Bamako, un groupe de djihadistes présumés, composé de trois hommes qui préparaient des attaques".

"Nous ne sous-estimons pas les groupes armés qui ont promis de contrarier le bon déroulement des élections" au Mali, a dit Salif Traoré, rappelant que "le pays est en relèvement".

Depuis près d’un mois, les Maliens vivent au rythme de l’élection présidentielle, qui comme il y a cinq ans oppose les deux têtes d’affiche du paysage politique : Soumaila Cissé et IBK.