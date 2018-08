Côte d’Ivoire: Simone Gbagbo appelle au pardon et la réconciliation

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La Côte d’Ivoire a sombré dans une crise postélectorale qui a entraîné près de 3.000 morts, après les résultats du second tour de la présidentielle contestés par les candidats Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Amnistiée puis libérée, Simone Gbagbo a appelé samedi à Grand-Bassam (14 km d’Abidjan), les Ivoiriens au "pardon" et à la "réconciliation", lors d’une cérémonie.

Simone Gbagbo aspire à la réconciliation et à la paix

Simone Gbagbo a appelé dans un discours à sa résidence à Moossou (Grand-Bassam, banlieue abidjanaise), les Ivoiriens au "pardon" et à la réconciliation", souhaitant "que plus jamais notre pays (la Côte d’Ivoire) ne connaisse une telle situation", parlant de la crise postélectorale, ayant entraîné près de 3.000 morts.

L’ancienne première dame a profité de l’occasion pour remercier l’ex-ministre de la communication Souleymane Coty Diakité, qui "(l)’a traitée comme une mère", rappelant n’avoir eu aucune maladie ni tracasserie, durant son incarcération dans une prison à Odiénné (nord de la Côte d’Ivoire).

Mme Gbagbo a été arrêtée et condamnée à 20 ans de prison pour "atteinte à la sûreté de l’État" de Côte d’Ivoire. Fin 31 mai 2016, elle avait été jugée pour "crimes de guerre et crimes contre l’humanité".

Le 6 août, à la veille du 58è anniversaire de la Côte d’Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara, dans son adresse à la nation ivoirienne, a annoncé qu’il a signé une ordonnance portant amnistie de 800 personnes dont Simone Gbagbo.

Depuis sa libération, Simone Gbagbo reçoit de nombreuses personnalités politiques, guides religieux, délégations et des soutiens de partout.

Simone Gbagbo avait reçu le lundi 21 août, au domicile de Michel Gbagbo, le fils aîné de son époux, le fondateur du Mouvement des forces d’avenir (MFA, petit parti de la mouvance présidentielle en Côte d’Ivoire), Anaky Kobéna qui a exprimé sa "solidarité" et a annoncé une cérémonie en son honneur.