Côte d'Ivoire : Retrouvailles entre Dibopieu et Soul to Soul

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Jean-Yves Dibopieu a rendu une visite à Souleymane Kamaraté dit Soul to Soul après sa sortie de prison. Ces deux anciens fescistes ont également en commun un passage en prison sous l'ère Ouattara.

Chaudes poignées de mains entre Soul to Soul et Dibopieu

Dans ce changement du paysage politique ivoirien constaté ces derniers temps, des alliances se nouent et se dénouent au gré des intérêts. Des personnalités que tout opposait dans un récent passé, ne trouvent désormais plus d'obstacles pour se retrouver et fumer le calumet de la paix. Toutefois, il y a une certaine alliance qui est visiblement en train de naître sous les yeux sans qu'on y prête vraiment attention.

Il s'agit des anciens membres de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (FESCI) qui ont décidé de mettre sur pied une plateforme de solidarité afin de s'entraider. Aussi, le 18 mars dernier, les secrétaires généraux et autres anciens leaders du plus puissant syndicat estudiantin de Côte d'Ivoire se sont retrouvés autour de l'un des leurs, en l'occurrence Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne.

C'est dans ce même élan que Jean-Yves Dibopieu a rendu visite à Souleymane Kamaraté Koné dit Soul to Soul après sa libération. La particularité de ces retrouvailles réside dans le fait que ces deux anciens fescistes sont proches, l'un de Charles Blé Goudé, et l'autre de Guillaume Kigbafori Soro.

Koné Issa Ladio, un autre ancien fesciste proche de Pascal Affi N'Guessan, a lancé sur sa page Facebook : « C'est notre belle génération qui gagne. Fier de vous les gars. Plus de rancœurs dans nos cœurs. » Puis, il ajoute : « Il nous faut maintenant la libération du Général Charles Blé Goudé (incarcéré à La Haye, Ndlr) et le retour du Général Srouckou Trèmè Trèmè (Serges Koffi exilé au Canada, Ndlr). On avance!!! »