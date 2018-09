Côte d’Ivoire : Pat Sacko, Yodé et Siro chez Simone Gbagbo

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Simone Gbagbo peut se targuer de rivaliser de visiteurs avec Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye. Pat Sacko, Yodé et Siro, les artistes Zouglou, anciens membres de la galaxie patriotique proche de Laurent Gbagbo, étaient au domicile de l’ancienne première dame de Côte d’Ivoire pour une visite de courtoisie.

Pat Sacko, Yodé et Siro retrouvent « Maman » Simone Gbagbo

Depuis sa sortie de prison, Simone Gbagbo n’a cessé de recevoir des visiteurs venus de toutes les contrées de la Côte d’Ivoire. Simples anonymes, hommes politiques, chefs religieux, autorités villageoises et artistes ivoiriens se succèdent au domicile de l’épouse de Laurent Gbagbo à la Riviera Golf.

Hier jeudi, c’était au tour de trois têtes fortes de la musique ivoirienne, le Zouglou plus particulièrement, Pat Sacko, Yodé et Siro d’être reçus en audience par Mme Simone Gbagbo. L’ancienne marraine de la « Galaxie patriotique » a eu un tête à tête avec ses visiteurs venus lui dire le traditionnel « yako » (exprimer la compassion) à celle qui était détenue depuis la chute du régime de la Refondation et qui a été libérée à la suite de l’ordonnance d’Amnistie prise par le Président Alassane Ouattara le 6 aout dernier.

Simone Gbagbo était heureuse de cette visite lors de laquelle elle a une nouvelle fois renouvelé son vœu d’une Côte d’Ivoire en paix. Elle a conseillé à ces jeunes artistes de jouer leur partition dans la réconciliation entre les populations de Côte d’Ivoire, un message qu’ils ont accueilli avec beaucoup d’intérêt.

« En Zouglou ça réussit toujours », disent les artistes de cette musique typiquement ivoirienne.