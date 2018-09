Niger : Frappes de drones américains contre des militants islamistes

Dans leur lutte contre le terrorisme dans le Sahel, les États-Unis ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Des drones américains seront bientôt utilisés pour des frappes ciblées contre des groupes terroristes.

Des drones américains déployés au Niger

La guerre contre Al-Qaïda et l'État islamique en Afrique se fera en grande partie depuis les airs. Ainsi en ont décidé les autorités américaines qui ne veulent laisser aucun répit aux mouvements terroristes qui se développent dans la zone sahélienne. Depuis Barack Obama à Donald Trump, l'administration américaine s'est engagée à déployer ses avions et autres appareils volants dans sa zone d'intervention. Mais bien au-delà d'une simple dissuasion, la CIA est en passe de lancer des frappes secrètes de drones américains contre des militants de l'islamisme radical opérant en Afrique.

Aussi, depuis la base aérienne de l'armée américaine dans le Sahara, des opérations ultra-secrètes seront menées contre ces terroristes qui hantent la sous-région ouest-africaine. Les autorités nigériennes ont d'ores et déjà donné leur autorisation aux Américains pour armer les drones et les utiliser contre toute cellule terroriste. Le mot d'ordre pour ces opérations militaires est très formel : Neutraliser tous les islamistes qui pullulent dans le sud de la Libye.

Mais le hic, c'est que des frappes de drones avaient précédemment causé la mort de plusieurs civils. Ce qui avait suscité de vives réactions et des hostilités contre les forces américaines. Toutefois, la recrudescence des attaques terroristes dans le Sahel appelle à des actions beaucoup plus vigoureuses. À cet effet, des missions de surveillance ont été ordonnées pour identifier toutes les cibles potentielles afin de débusquer les ennemis de la paix et de la quiétude des populations sahéliennes.