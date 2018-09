Côte d'Ivoire : Municipales, Nabo Clément défie le RHDP à San Pedro

Nabo Clément est déterminé à en découdre avec le RHDP unifié lors des prochaines élections municipales. À défaut de bénéficier du parrainage de la coalition au pouvoir, le Maire sortant de San Pedro a décidé de se présenter en indépendant.

Nabo Clément, candidat indépendant à San Pedro

Les élections municipales et régionales du 13 octobre prochain révèlent de profondes dissensions entre des militants des partis composant le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). À l'instar du Plateau, la commune portuaire de San Pedro est en effet le théâtre d'un affrontement fratricide entre le Rassemblement des républicains (RDR) et le Parti unifié. Félix Anoblé, Député de San Pedro et transfuge du PDCI-RDA, a été préféré à Nabo Clément, Maire sortant de la ville et membre du parti présidentiel. Et pourtant, M. Nabo bénéficiait d'un soutien appuyé de Kandia Camara, Secrétaire générale du parti au pouvoir.

Cependant, loin de s'avouer vaincu et sûr de ses chances de remporter ce scrutin, l'ancien ministre des Eaux et forêts a décidé de présenter sa candidature en tant qu'indépendant. Aussi, lors d'un meeting face à ses partisans, ce week-end, le premier magistrat de San Pedro a-t-il justifié ses choix : « Je ne peux abandonner la population de San Pedro. On me demande de dire si je suis candidat. Oui je suis candidat, j’ai cultivé ma plantation, je ne peux laisser quelqu’un d’autre venir récolter les fruits, c’est pourquoi je suis candidat. »

Bouéka Nabo Clément serait-il candidat à la Mairie de San Pedro pour le développement de la ville ou plutôt pour récolter les fruits d'une quelconque plantation ? Qu'est-ce qui justifie le fait que la majorité présidentielle retire sa confiance au Maire sortant pour miser sur le Député ? En faveur de qui tournera ce bras de fer RHDP / RDR ? Attendons au soir du 13 octobre pour la fin du film.