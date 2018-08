Côte d'Ivoire: Clément Nabo ou Félix Anoblé, RDR et RHDP unifié divisés

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le choix du candidat aux Municipales à San Pedro divise le RDR et le RHDP unifié. Alors que le parti présidentiel opte pour le Maire sortant Clément Nabo, la coalition au pouvoir préfère le Député Félix Anoblé.

Qui de Clément Nabo et de Félix Anoblé sera le candidat du pouvoir

Le RHDP unifié est-il véritablement uni comme tend à le faire croire ses leaders ? Tout porte à croire que ce conglomérat de partis politiques continue de prêcher, chacun pour sa chapelle. Telle est la réalité que donne d'observer le choix des candidats aux prochaines élections régionales et municipales du 13 octobre 2018.

Au Plateau, le bras de fer entre Ouattara Dramane dit OD et Fabrice Sawegnon pour le parrainage du RHDP unifié a tourné en faveur du dernier cité. Celui-ci bénéficie d'un soutien appuyé au sommet de l'Etat. Ouattara Dramane, militant de première heure du Rassemblement des républicains (RDR), a dû se retirer, la mort dans l'âme, de la course à la Mairie du Plateau. Et pourtant, il avait le soutien des militants de son parti.

Le même scénario pourrait se reproduire à San Pédro entre Clément Nabo et Félix Anoblé. En effet, le premier cité, actuel Maire de la cité portuaire, a reçu un document de la direction de son parti (RDR) pour rempiler à la tête de la commune. Ainsi que le confirment certains proches du parti : « M. Nabo Clément détient un document officiel signé des mains de la présidente du directoire du RHDP, Mme Kandia Camara, et jusqu’à preuve du contraire, le sénateur et maire sortant reste le candidat du RDR pour les élections municipales à venir. »

Cependant, Félix Anoblé, transfuge du PDCI et proche du mouvement pro-parti unifié "Sur les traces d'Houuphouët-Boigny", est le choix du président Alassane Ouattara en tant que candidat du RHDP unifié à San Pédro.

Mais les militants RDR de cette localité du sud-ouest ivoirien ne veulent en aucun cas laisse prospérer ce choix qui leur est quasiment imposé par le président d'honneur du parti. « Les militants du Rassemblement des Républicains (RDR) de San Pedro, ne sont pas d’accord avec la direction du RHDP parti unifié qui a désigné Félix Anoblé comme la tête de liste du RHDP unifié aux élections municipales du 13 octobre prochain », ont-ils déclaré, avant d'ajouter : « Ce coup de force ne passera pas. Nous irons à ces élections avec ou sans étiquette RHDP. Car Dieu nous a démontrés qu’on peut gagner des élections sans cette étiquette. »