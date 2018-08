Abidjan: OD annonce le retrait de sa candidature aux municipales

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Dramane Ouattara dit OD, représentant local du Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel) a annoncé jeudi le retrait de sa candidature aux municipales au Plateau (Centre des affaires), après le choix de son parti en faveur du patron du groupe de communication Voodoo, Fabrice Sawegnon, "pour porter les couleurs du RHDP", la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire.

Elections municipales, Dramane Ouattara se retire de la course

"C’est avec douleur et consternation que j’annonce la décision difficile de mon retrait de la course" aux municipales et régionales prévues le 13 octobre, a indiqué OD, dans un communiqué.

Cette décision fait suite au choix de son parti, le RDR, "en faveur" de M. Sawegnon, l’un des communicants du chef de l’Etat Alassane Ouattara, "pour porter les couleurs du RHDP au Plateau", a-t-il expliqué.

"En militant discipliné et respectueux de la décision de mon parti pour lequel je milite depuis 1994 au Plateau, je me dois de m’en tenir à cet état de fait", a ajouté OD qui a "félicité" Fabrice Sawegnon, lui souhaitant ses "vœux de succès".

OD a par ailleurs "remercié son équipe de campagne, ses soutiens et partenaires, les braves et vaillantes populations du Plateau, de Locodjro, tous les Ivoiriens qui, de près ou de loin, n’ont cessé de (lui) témoigner leur attachement tout au long de ces années".

Pour lui, "aucun espoir n’est perdu si la vie se prolonge et si Dieu (lui) donne la santé".

Ouverte, le 14 août, la réception des candidatures pour les élections locales a pris fin mercredi.

Le maire du Plateau Akossi Bendjo a été révoqué pour "de graves déviations" dans sa gestion, "du faux en écriture publique et un détournement de fonds portant sur plusieurs milliards Fcfa".

Moriféré Bamba a dit être "ahuri de la précipitation avec laquelle cette sanction intervient, et ce, à l’issue d’un audit sans justification légale, tout aussi précipité qu’inopiné, dont le rapport n’a jusque-là fait l’objet d’aucune publication".

M. Bamba a dénoncé le "non-respect de la loi et des procédures administratives en vigueur en matière de contrôle de la gestion des collectivités locales", appelant à la mise en place d’"une coalition de toutes les forces démocratiques (pour) mettre fin à ces dérives récurrentes du pouvoir".

Pour lui, "cette révocation intervient suite au refus du PDCI de se rendre comptable de la mascarade du parti unifié savamment orchestrée par (M.) Ouattara en vue de la confiscation du pouvoir en 2020".