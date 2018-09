Côte d’Ivoire : 4e pont d’Abidjan, indemnisations dès le 17 septembre

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Les indemnisations des ménages qui seront impactés par la construction du 4e pont d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire, vont démarrer la semaine du 17 septembre prochain. Cet ouvrage devant relier la commune de Yopougon à celle du Plateau afin de fluidifier la circulation est au coeur de l’actualité ivoirienne ces derniers jours.

Le service de communication du Ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier a fait savoir que les indemnisations des ménages concernés par les travaux du 4e pont d’Abidjan vont commencer la semaine prochaine. Ce sont 14472 ménages qui ont été recensés comme impactés par la construction de cet ouvrage.

6 000 ménages situés dans les quartiers de Yopougon (Yaossehi, Doukouré et nouveau quartier) ; Attécoubé (Fromager, Jean-Paul 2, Santé, Boribana) ; Adjamé (Bromakoté et Adjamé-village) vont se partager une partie des 30 milliards de F CFA décaissés pour l’indemnisation des personnes touchées par la réalisation du 4e pont d’Abidjan.

Une partie de cette infrastructure qui fait 1,4 Km sur le total de 7,2 km, a pour but de permettre le décongestionnement des véhicules sur les routes d' Abidjan où des embouteillages se font de plus en plus insupportables, surtout aux heures de points. Ce fort ralentissement du trafic routier dans la capitale économique de la Côte d’Ivoire a une incidence sur l’économie que le gouvernement veut redynamiser.

Près de 70.000 véhicules devraient emprunter ce pont chaque jour, ce qui va désengorger les autres voies principales menant au principal quartier d’affaires d’Abidjan, le Plateau.

La semaine dernière, les populations d’Adjamé-village, un sous quartier d’ Abidjan, qui devrait être partiellement rasé pour faciliter la construction du 4e pont, avaient manifesté leur mécontentement suite à l’accélération soudaine du processus de déguerpissement des populations alors que les familles n’ont pas encore été indemnisées.