Côte d’Ivoire: élections locales, plusieurs candidats élus d'avance

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La Commission électorale indépendante (CEI), chargée d’organiser les élections locales prévues le 13 octobre, a publié mardi soir les listes officielles des candidats parmi lesquels 19 qui n’ont pas d’adversaires dans leurs circonscriptions électorales respectives, sont d’ores et déjà assurés d’êtres élus.

Des candidats sans adversaires pour les élections locales

Pour les régionales, sur 89 dossiers de candidatures réceptionnés par la CEI, 88 ont été validés pour pourvoir les 31 postes de conseillers régionaux, soit deux pour le Front populaire ivoirien (FPI), 17 pour le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), 26 pour le Rassemblement des houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), 41 indépendants et 2 candidats à double casquette, c’est-à-dire parrainés à la fois par le PDCI et le RHDP.

Parrainés par le RHDP, la coalition au pouvoir, Souleymane Koné dans la région du Kabadougou (nord-est), Siaka Bamba dans la Bagoué (nord) et Tiémoko Yadé Coulibaly dans le Poro (nord) peuvent déjà savourer leur victoire, faute d’adversaire dans leurs circonscriptions.

Pour les municipales ils sont 16 candidats à avoir le sommeil léger, sur 684 retenus pour les 201 postes de maires dans le pays, soit 12 pour le FPI, 104 pour le PDCI, 176 pour le RHDP, 389 indépendants, un pour le Renouveau pour la paix et la concorde (RPC) et deux pour l'Union pour la défense républicaine (UDR).

Parmi les heureux élus avant l’heure, trois connues : Baflan Laure Donwahi, l’épouse du ministre des Eaux et forêts Alain Donwahi, parrainée par le PDCI à Mayo (centre-ouest) ; Sita Ouattara, la sœur cadette d’Alassane Ouattara, tête de liste à Gbéléban (nord-ouest) la ville de la mère du chef de l’État et Nasseneba Touré, maire d’Odienné, candidate à sa succession. Toutes les deux parrainées par le RHDP.

Deux figures du football en Côte d’Ivoire, parrainées elles aussi par le RHDP, partent également au scrutin en roue libre et peuvent se permettre déjà de sabler le champagne : Méité Yaya, ancien dirigeant de l’Africa Sport d’Abidjan à Kani (nord), et l’actuel président de l’As Tanda, Yeboua Cévérin à Assueffry (est).