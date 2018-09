Côte d'Ivoire: Michel Gbagbo en route pour la CPI voir Laurent Gbagbo

Depuis la levée de son interdiction de sortir du territoire ivoirien, Michel Gbagbo est désormais libre de ses mouvements. Le fils de l'ancien président ivoirien effectuera donc une visite à Laurent Gbagbo les 25 et 26 septembre prochain.

Retrouvailles entre Laurent et Michel Gbagbo

Laurent Gbagbo et Michel Gbagbo ne s'étaient plus revus depuis le 11 avril 2011, jour de leur arrestation dans les décombres du palais présidentiel ivoirien lors de la crise postélectorale. Après sept années de séparation due au transfèrement de l'ancien président à La Haye et à l'interdiction de son fils aîné de voyager, voilà que les retrouvailles entre le père et le fils s'annoncent particulières.

Michel Gbagbo est attendu dans la prison de Scheveningen les 25 et 26 septembre prochains pour une visite au plus célèbre prisonnier de la Cour pénale internationale (CPI) qui n'est personne d'autre que son père. Au cours de ces deux jours d'audience, les larmes de joie se mêleront assurément aux larmes de compassion, comme ce fut le cas à la Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan (MACA) lors de leur arrestation à la marche du 18 février 1992.

Michel Gbagbo donnera par ailleurs des nouvelles du pays à son père. Comment se porte l'ancienne première dame Simone Gbagbo après sa sortie de prison ? Comment se porte la famille biologique Gbagbo à Mama (le village de Gbagbo), à Abidjan et à l'extérieur ? Comment se porte le Front populaire ivoirien (FPI), la famille politique ? Comment se porte la Côte d'Ivoire et l'ensemble des Ivoiriens ? Voici autant d'interrogations qui ne manqueront pas lors de ces échanges. Laurent Gbagbo profitera certainement de cette rencontre pour prodiguer davantage de conseils à son fils.

Notons que cette visite intervient une semaine avant l'audience décisive au cours de laquelle Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé vont plaider l'acquittement.

Le fils de la Française Jacqueline Chamois retournera-t-il au pays avec son géniteur ? Tel est l'espoir que ne cesse de nourrir le nouveau professeur agrégé de psychologie à la faculté de Criminologie à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody.