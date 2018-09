Côte d’Ivoire : Michel Gbagbo, son interdiction de voyager levée

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Michel Gbagbo, le premier fils du Président Laurent Gbagbo pourra désormais voyager en Europe. L’interdiction de sortir du territoire qui le frappait depuis sa libération a été levée, selon ses proches.

Michel Gbagbo enfin libre de voyager

L’information circulait depuis ce matin, elle est confirmée par un proche du professeur de psychologie à la faculté de Criminologie de l'université de Cocody. Michel Gbagbo peut désormais voyager loin de la Côte d’Ivoire, y compris pour aller voir son père Laurent Gbagbo, incarcéré à La Haye suite aux poursuites engagées contre lui par la Cour Pénale Internationale (CPI) pour de supposés « crimes contre l’humanité ».

Michel Gbagbo avait été arrêté en même temps que son père avant d’être déféré dans une prison au nord du pays où il sera rejoint par Pascal Affi N’Guessan et plusieurs autres cadres du Front Populaire Ivoirien. Cet enseignant qui est aussi directeur de la Formation, de la Communication et de la Sensibilisation au Comité national de pilotage du redéploiement de l'Administration (CNPRA) n’a plus jamais quitté la Côte d’Ivoire après sa sortie de prison, ce malgré deux tentatives infructueuses.

À chaque fois qu’il s’est présenté à l’Aéroport international Felix Houphouet Boigny, le premier fils de l’ex-président de la Côte d'ivoire avec la Française Jacqueline Chamois a toujours été prié par les éléments de la DST de regagner son domicile.

Il pourrait s’envoler dans les prochains jours pour l’Europe avec destination la France puis les Pays-Bas pour une visite à son père Laurent Gbagbo et son co-détenu Charles Blé Goudé dont il est également proche.