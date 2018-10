Maroc: Ralentissement de la croissance économique à 2,4% au 2e trimestre 2018

La croissance économique au Maroc a ralenti au deuxième trimestre 2018, se situant à 2,4% au lieu de 4,5% durant la même période un an auparavant, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

L'économie du Maroc stagne à la mi 2018

La croissance du Maroc a été tirée par la consommation finale des ménages dans le contexte d'une légère hausse du niveau général des prix et d'une stabilité du besoin de financement de l'économie nationale, a expliqué, samedi, le HCP dans une note d'information sur la situation économique nationale du 2ème trimestre 2018.

La note fait également ressortir qu'aux prix courants, le PIB a connu une augmentation de 4,2% au cours du T2-2018, ajoutant que de ce fait, la hausse du niveau général des prix a été de 1,8% au lieu de 0,7% une année auparavant, tandis que le PIB en volume s'est accru de 2,4% au lieu de 4,5% au T2-2017.

En effet, le secteur primaire a affiché un net ralentissement de son rythme de croissance, passant de 15,6% au deuxième trimestre de l'année 2017 à 1,7% durant la même période de l'année 2018, relève le HCP, expliquant cette évolution par la hausse de 3% de la valeur ajoutée de l'activité agricole et la baisse de celle de la pêche de 13,3%.

De son côté, la valeur ajoutée du secteur secondaire, en volume, a réalisé un ralentissement de son taux d'accroissement à 2% au T2-2018, fait savoir la même source, notant que ceci résulte de l'accroissement des valeurs ajoutées de l'électricité et eau de 3,1%, des industries de transformation (2,7%), du bâtiment et travaux publics (0,9%) et de la baisse de celle de l'industrie d'extraction de 1,1%.

Selon les prévisions de la Banque centrale, la croissance l'économie marocaine devrait revenir à 3,5% en 2018 et à 3,1% en 2019.

Quant à l'inflation, elle devrait terminer l'année 2018 sur une moyenne de 2,1%, avant de s'établir à 1,2% en 2019, alors que sa composante sous-jacente continuerait à évoluer à des niveaux modérés, avoisinant 1% en 2018 et 1,2% en 2019.