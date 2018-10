Présidentielle camerounaise : Eto’o appelle à "voter" Paul Biya

Yaoundé : les new du Cameroun en politique et finance

Le footballeur camerounais Samuel Eto’o (37 ans), a appelé mardi, à Yaoundé ses compatriotes à "voter, Paul Biya (85 ans), le chef de l’Etat sortant qui brigue un 7e mandat à la tête du pays, lors du scrutin présidentiel prévu dimanche.

Paul Biya bénéficie du soutien de Samuel Eto'o pour le scrutin présidentiel du 7 octobre

"Le plus important, c'est que mes frères fassent comme moi, personnellement, je vais voter le candidat président Biya, pour toutes ces choses qu'il m'a apportées dans ma vie, dans ma carrière et pour toutes ces choses que j'aie connues", a déclaré Eto’o, au terme d’une rencontre.

Présent à Yaoundé, l’attaquant de Qatar sports club faisait parti de la délégation de la Confédération africaine de football (CAF), à qui le président a accordé une audience.

"Nous avons besoin d’un leader rassembleur", a-t-il ajouté, soutenant que le Cameroun a "toujours connu la paix."

La présidentielle prévue dimanche se tient dans un contexte marqué par une crise dans le Sud-ouest et le Nord-ouest, les deux régions anglophones du pays.

Débutée par des revendications corporatistes des avocats anglophones et des enseignants, fin 2016 pour protester contre certaines discriminations", elle s’est muée en conflit armé, fin 2017. Les combats entre les forces de défense et de sécurité camerounaises et différents groupes séparatistes armés étant devenus quasi-quotidiens.

neuf candidats dont Akere Muna (Front populaire pour le développement, FPD), Joshua Osih (Social democratic front, SDF) et Maurice Kamto (Mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC) affrontent le président sortant en fonction depuis le 6 novembre 1982.